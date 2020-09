‘Me gustó que el equipo no bajó los brazos’: Alberto Gamero

Alberto Gamero, el técnico de Millonarios, habló de un “nuevo comienzo”, tras 185 días sin competencia en la Liga. En su primera presentación tras la cuarentena, Millos empató 1-1 con Deportivo Cali en Palmaseca.

Aunque la situación en la tabla sigue siendo apremiante (Millos ocupa el puesto 16, con siete puntos), Gamero cree que hubo cosas positivas en este juego. Este fue su balance:



Su planteamiento. “Los primeros minutos Cali nos sorprendió, tirando centros y dándole el balón a Ángelo para que pivoteara, pero luego lo emparejamos. Recibimos un gol ingenuo, pero me gustó que el equipo no bajó los brazos, siguió jugando, cuando salió Mackálister entré a Vega y siguió con la misma figura. Luego fuimos más al frente con dos delanteros y con Rengifo para que tirara centros. Tuvimos para empatar el partido, así como ellos tuvieron. Por como se vio, un resultado justo”.



La lesión de Mackálister. “Vamos a ver qué dictamen nos da la doctora, creemos que puede ser un desgarro, es lo que pinta”.

Los cinco cambios. “Uno piensa a veces que son muchos, pero nos brinda una posibilidad para que jueguen más jugadores. Lo hablamos en el intermedio. Arango había tenido tres opciones y no lo vi claro para definir, opté por sacarlo. Del Valle hizo un gran trabajo por fuera y merecía una oportunidad por dentro. Uno siempre hace los cambios para mejorar, a veces salen y a veces no salen”.

La expulsión de Ricardo Márquez. "A Márquez hay que motivarlo. Él sabe que eso lo tiene que mejorar. Lo primero que le pedí es que no quería tarjetas amarillas porque le conozco las estadísticas, le sacan mucha amarilla. No sé si fueron amarillas las dos, pero eso tiene que corregirlo para el bien de él y para el bien de nosotros, nos da tristeza perder un jugador tan importante".



El trabajo defensivo. “Les dije a ellos que este es un nuevo comienzo defensivo. Hoy no se mantuvo el arco en cero, pero me parece que se hizo un muy buen trabajo defensivo. No solamente cuando se saca el arco en cero se hace un buen trabajo. Enfrentamos a una de las delanteras más potentes y desequilibrantes del fútbol colombiano. El gol fue de un error de salida nuestra, no es de esos goles que nos hacían a nosotros, que nos dejaban regados, que nos agrupábamos mal. No defendimos en el bloque medio ni en el bloque bajo: muchas veces hicimos bloque alto. Esto es de trabajo. Vamos a seguir trabajando. Tenemos una semana para hacer fútbol y para seguir mejorando”.

