Alberto Gamero, técnico de Millonarios, destacó el trabajo de los jugadores que tuvieron que asumir el clásico 311 contra Santa Fe, en el que consiguió la victoria a pesar de tener muchas bajas.

Millonarios tenía tres jugadores en sus respectivas selecciones: Álvaro Montero, en la de mayores de Colombia; Óscar Cortés en la Sub-20 y Juan Pablo Vargas, en la Sub-20 de Costa Rica.

Además, tiene en departamento médico a Óscar Vanegas, Ómar Bertel, Stiven Vega, Luis Carlos Ruiz y Leonardo Castro, y este domingo se sumó a esa lista Fernando Uribe.

Fernando Uribe (cen.) salió lesionado. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO



Creo que esto nos está pasando, pero la tranquilidad es que no son lesiones de mucho trabajo, que le pasan a cualquier jugador. Pido que se recuperen rápido, pero con el respeto de los lesionados, siempre miro a los que están bien. A pesar de tener siete, ocho jugadores por fuera, el equipo ha respondido a las expectativas", dijo Gamero.



"Si logramos mantener esto, meternos a los cuadrangulares y recuperar a esta gente, vamos a estar mucho mejor. Acá no hay que buscar culpables. Hay unos que los están acelerando, otros que se demoran más, pero el departamento médico está trabajando mañana y tarde", agregó el DT azul.

La molestia de Gamero con Elvis Perlaza



Gamero no ocultó la molestia por la tarjeta amarilla que recibió Elvis Perlaza, que incluso se salvó de la expulsión. Explicó por qué lo sacó en el intermedio del clásico.



"Estábamos jugando un clásico, se estaba jugando un buen partido por ambos equipos, sin temor y sin miedo, sin guardarse nada. Le decía que una amarilla por un saque de banda… A mí no me gusta que mi equipo queme tiempo, me gusta jugar con ritmo y Santa Fe también jugó con ritmo. Me fastidia una amarilla, después hubo otra falta, lo podían ir a buscar y nos podíamos quedar con diez", dijo.



Gamero explicó su planteamiento del clásico: “Cuando comenzó el partido teníamos dos volantes 10, dos volantes por dentro (Mackálister y Cataño). Les decía que no se preocuparan por los laterales. Quería que estuviera cerquita a Uribe. Así nos fuimos ganando el partido con una jugada de ellos. Finalizando el primer tiempo veo que me están atacando con Viáfara y De la Rosa.

Mackalister Silva Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

Necesitaba un jugador ahí. Les dije en el entreno: cuando veamos que si Santa Fe nos ataca por un lado, vamos a estar ciegos por el otro. Por eso se vio a un Silva más cohibido. Le tocó jugar más como un extremo por izquierda y a Cataño lo dejé libre en el frente de ataque, tenía más libertad que Silva. En el segundo tiempo, colocándolos en los extremos e interiorizando el juego cuando teníamos el balón nos sirvió bastante”.



El técnico habló de la situación médica de Fernando Uribe, quien no salió par el segundo tiempo. "Me manifestó que tenía una molestia en el aductor. Le pregunté si quería seguir, pero en esto tenemos que mirar el ser humano. Él como profesional quiere seguir, pero no sabe las consecuencias después. Hoy era un partido en el que tenía jugadores para reemplazarlo y Cataño podía jugar de falso 9. Dios quiera que sea pequeña, pero sí salió con una molestia”, dijo.



