La victoria 2-0 contra Santa Fe en el clásico 307 consolidó a Millonarios al frente de las dos tablas: es líder sólido de la Liga, con nueve puntos de ventaja sobre el segundo, Unión Magdalena.

En la reclasificación, ya le saca ocho puntos al tercero, Tolima, y 17 al cuarto, Medellín, con lo cual está muy cerca de asegurar, si no lo hizo ya, un cupo en torneo internacional. Cabe recordar que el segundo, Nacional, ya no cuenta para esta tabla por ganar la Liga 2022-I.

Alberto Gamero analizó el clásico contra Santa Fe



Alberto Gamero, técnico de Millonarios, reconoció la dificultad del planteamiento de Santa Fe en el clásico.



“Sabíamos que teníamos una estructura espejo por parte de ellos, con un hombre adelantado como Mier. En esas estructuras, por momentos, ellos nos presionaban y jugaban hombre a hombre en el medio. Uno de los mediocentros debía igualar a Silva o que retrocedieran para abrir el espacio a Silva detrás de Sánchez”, explicó Gamero.

Facebook Twitter Linkedin

Millonarios vs. Santa Fe Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO



De igual manera, Gamero explicó la fórmula para contrarrestar eso. “El funcionamiento de Vásquez y Pereira fue la báscula de salida. Con los dos centrales, saltaban líneas y encontraban el espacio. Fue un duelo donde Santa Fe jugó, intentó y nos llegó. Nosotros lo desciframos con velocidad por los costados, con Gómez y con esos dos goles”.



Santa Fe complicó a Millonarios en algunos momentos del primer tiempo. Sobre eso, Gamero opinó: “Por momentos, Mier se iba a las espaldas, no lo referenciábamos. Pereira y Vásquez iban tras Torres y Sánchez y dejaban el espacio. Cometimos el error de ir a buscar a Mier en la banda, debíamos reforzar el cuadrado defensivo, donde filtraban balones. Si salía uno, el otro referenciaba a Mier. En el segundo tiempo corregimos y fuimos sólidos”.

El trabajo con Carlos Andrés Gómez en Millonarios

Facebook Twitter Linkedin

Carlos Andrés Gómez (der.) Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO



Gamero destacó el partido de Carlos Andrés Gómez y el trabajo que ha hecho para mejorar la definición: “Es un muchacho que nosotros, especialmente el cuerpo técnico, lo tratamos como un jugador más. Aquí se mima al jugador, pero con trabajo y dedicación, humildad. Él lo que tiene es eso, es humilde, tranquilo y lo arropamos. Solo no va a ser bueno, no va a triunfar. Buscamos que sea un jugador de Selección, para Europa. Tiene cosas por aprender, mejorar y escuchar. Va bien y no solo es para Millonarios, es para Colombia”, afirmó.



DEPORTES

Con Futbolred