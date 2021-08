‘En ningún momento Santa Fe neutralizó a Millonarios’: Alberto Gamero

Después de tres victorias consecutivas en la Liga, Millonarios le dio vida a Santa Fe: perdió el clásico 303 y con ello, los rojos salieron del último lugar de la tabla. Así vio el partido el técnico azul, Alberto Gamero.

Qué le faltó a Millonarios. “De pronto un poquito más de concentración a la hora del gol, nos hicieron el gol a los 9, 10 minutos. Nos faltó hacer una jugada individual, nos faltó hacer una pared. A pesar del resultado, el equipo hizo todo el esfuerzo, lo intentamos, Santa Fe defendió el resultado y lo consiguió. Tuvimos todas las variantes, las ganas”.



Las causas de la derrota. “Nos ganó un error, una jugada de salida, nos hicieron el gol y ahí se defendieron. En ningún momento vi que Santa fe neutralizó a Millonarios. No tuvimos las opciones claras, pero tuvimos llegadas. Tuvimos en la cancha argumentos, la mentalidad de que queríamos empatar y desafortunadamente no lo hicimos. Nos equivocamos dos veces, nos hicieron un gol. Tuvimos todo el deseo y el propósito de ir a buscar el arco contrario”.



Por qué Millonarios se vio tan desconocido. “En la concepción del partido que yo tengo no vi un equipo muy desconocido, el desgaste lo hicimos nosotros, el equipo propositivo era Millonarios, contra un equipo que se fue a un bloque bajo medio y se defendió bien. Circulamos el balón, tuvimos un 64, 65 por ciento de posesión, tuvimos 12, 13 llegadas. Sabemos que cometimos errores, con un solo jugador en punta nos hacen el gol, y también fallamos en que no generamos”.



En qué fallaron en el ataque. “Cuando encontramos esos bloques tan bajitos, nos faltó tirar mejores centros. En el segundo tuvimos con Bertel y con Guerra unos centros, que tuvimos ocasiones. Lo otro, entrar en pared, buscar una individual. Yo veía que Castellanos sacaba y la bola iba para Vargas. La idea de empatar la teníamos, me gustó que a pesar de ir perdiendo no nos desesperamos. Terminamos casi que con tres centrales en la mitad de la cancha. Por eso nos hacen el gol, damos el balón malo y el jugador ni siquiera alcanza a parar el balón, sino que patea enseguida”.



