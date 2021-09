'La gente entendió que había que trabajar con paciencia': Alberto Gamero

Alberto Gamero, técnico de Millonarios, destacó el trabajo que hizo Patriotas para tratar de llevarse al menos un punto de Bogotá y reconoció la dificultad que tuvo su equipo para ganar 1-0. Estas fueron las principales frases del DT en rueda de prensa.

El partido. "Pienso que el partido en el trámite y en el primer tiempo teníamos que ir ganando y no lo hicimos. Ellos tenían jugadores con buen pie, tratamos de elaborar lo más que podíamos. Elaboramos bien, no tuvimos esa fortuna que nos faltó a la hora de llegar a la definición. Cuando hicimos el gol se abrió un poco más el partido. Ellos crearon también opciones".



La reacción al jugar de nuevo con público. "Teníamos pendiente que nuestra afición se acostumbre a que vamos a trabajar los partidos con paciencia, la mayoría de la gente lo entendió. Tratamos de trabajar un partido ante un equipo que se paró bien y logramos ganarlo. Patriotas nos demostró que tiene cosas interesantes".



La defensa nueva. "Creo que uno destaca siempre el global del equipo, pero hay jugadores que tienen una idea y un temperamento que lo hacen valer, el caso de Vega. La defensa creo que estuvo sincronizada. A veces nos llegan porque paramos la defensa en la mitad de la cancha, pero creo que Vega y Murillo estuvieron muy bien".



El debut de Mateo Ramírez. "Me emocionó mucho, yo veía a Jhon Mario entrenar con Mateo y veía que tenía cosas importantes para jugar esa posición. Creo que Jhon le mandó energía desde el cielo y a Mateo, felicitaciones y que siga trabajando duro, que tiene material".



El regreso de los hinchas. "Es una satisfacción cuando sale uno y ve el estadio así, es un alegría inmensa. Queríamos darle esta victoria a nuestra afición que ha sufrido mucho, es una afición intensa, que siempre quiere estar. Quiero felicitarlos por el comportamiento".



La clave para ganar el partido. "Este es un equipo que tiene buena posesión, que no te revienta un balón. Era un partido complicado, hicimos un gol en lo justo, ganamos bien el partido".



