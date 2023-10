‘No vamos a pensar que clasificamos con 29 puntos’: Alberto Gamero

Alberto Gamero habló de la victoria de Millonarios sobre Santa Fe, 2.-3, que lo deja con 29 puntos y muy cerca de la clasificación a la siguiente fase.

Gamero fue claro y aunque le da tranquilidad la victoria no se confía y dice que hay que seguir ganando.

Muy claro

La expulsión. “El hombre de más lo encontramos por dentro. Tuvimos la tranquilidad para hacer nuestro trabajo. Por las bandas nos desempeñamos bien. En el 1-3 pudimos a ver aumentado el marcador, pero Santa Fe nos encontró abiertos y nos hacen el segundo gol”.



El balance. “Fue un buen juego. Mi equipo respondió y nos quedamos con los tres puntos importantes para seguir soñando con la clasificación”.

Santa fe vs. Millonarios. Foto: Sergio Acero. El Tiempo



Leonardo Castro. “Le dije que quería a un jugador de equipo, no solo un goleador y lo ha cumplido. Nos ha ayudado a ganar y ha hecho todo bien. Nos ayuda y me alegra que concrete, que anote, porque es su felicidad, pero sabe que nos debe ayudar en otros roles”.



Cambios para Chicó. “Hay que recuperar el grupo. No vamos a pensar que con 29 puntos vamos a clasificar y hay que seguir sumando. Hay jugadores que requieren ritmo, pero vienen partidos complicados, pero hay juegos de la Copa también”.



Los problemas. “Pedimos disculpas por lo que ha pasado. Me gustó el estadio porque lo vimos de azul y rojo. Veo niños que vienen a los estadios y eso hay que mirarlo. Tenemos que evitar que en los alrededores del estadio no haya problemas. Unos se fueron felices, otros tristes, pero esto es paz”.

