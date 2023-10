‘El clásico puede ser el partido de la clasificación’: Alberto Gamero

Millonarios visita este sábado en El Camín a Santa Fe en el clásico bogotano más importante de este año.

Y lo es porque ambos clubes buscan la victoria para seguir labrando el camino de la clasificación a la siguiente fase del torneo.

Muy claro

Alberto Gamero es el técnico azul y dejó sus impresiones sobre lo que será este crucial compromiso.



La nómina. “Hay varios jugadores recuperados. Tenemos varias variantes y posiblemente Silva vaya a concentración, lo hemos visto mejor. Ha estado con fiebre, con diarrea y ha perdido fuerza. Vamos a ver si puede ir”.

Santa Fe. “Hacemos énfasis en el partido contra el Tolima, allí estuvo el profesor Peirano. Atrás no van a tener mucho cambio. Intenta hacer posesión de balón. No creo que se nos salga el equipo por lo que hizo en Ibagué. Tenemos necesidades. Será un clásico reñido, nadie va a querer regalar algo”.



La información. “Uno siempre mira. Le gusta el volante ‘10’. Es más que fijarlos en los jugadores y en la estructura que ha tenido. Sabemos que en la cancha hay cosas que varían y no creo que cambie porque no hay tiempo. Hay que enfocarnos a los jugadores”.

Mucho trabajo



Pelota quieta. “Para una buena jugada de laboratorio se necesita de un buen cobrador. No es ningún misterio. Tenemos jugadas de tres hombres en el primer palo o en el segundo, pero si llega al balón allá nos beneficiamos”.



Los nuevos. “Es tema de trabajo. Hemos entendido que el equipo es muy serio, entrenan muy temprano. La voluntad de los jugadores es grande, pues se citan a las 9:30 de la mañana y los ve uno a las 7:30 entrenando, haciendo trabajos”.



Tema visitante. “Este equipo de visitante no va a cambiar nada. Siempre salimos a buscar los partidos. Tengo que acostumbrar a buscar los juegos, como equipo grande. Hay que seguir insistiendo. Fuera de casa hemos podido conseguir puntos clave y tenemos un puntaje que nos anima para buscar la clasificación. Los tres puntos contra santa Fe nos puede sellar la clasificación”.



