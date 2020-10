El balance de Gamero: 'Estamos lejos, pero las posibilidades están'

Seis fechas sin ganar, puesto 18 en la tabla, solo 10 goles anotados en 11 partidos y un panorama más cercano a la eliminación que al milagro es el resumen del momento de Millonarios, tras el empate sin goles con Bucaramanga.

A pesar de ese panorama y del manifiesto disgusto de la hinchada, el DT Alberto Gamero insiste en que su equipo hizo las cosas bien y que aún tienen en la mente pelear por la clasificación a los cuartos de final de la Liga. Este es su balance.



¿Qué le faltó a Millonarios? “Hacer un gol. La esencia de esto es el gol. Me parece que hoy (viernes) vi el equipo dispuesto a jugar bien, dispuesto a hacer mucha posesión de balón y dispuesto a ganar el partido. Las tuvimos, creo que generamos por los costados, generamos con la pelota quieta que es un punto que estamos mejorando, pero la mayor parte del partido fue dominada por Millonarios, controlada por Millonarios”.



El ataque y la defensa. “Bucaramanga no nos llegó. En defensa mejoramos bastante, faltó un poco de tranquilidad, en zonas de definición hacer una pared, tener más puntería, las creamos y no las metimos”.



Las preocupaciones. “La preocupación de nosotros es no poder anotar, porque las creamos, en todos los partidos siempre creamos muchas más opciones que el rival y no la metemos. Preocupa porque en el fútbol se gana es con goles, el partido pasado y este hemos creado alrededor de diez opciones de gol y hemos hecho uno. Defensivamente hemos mejorado, sacar el arco en cero fue bueno, nosotros no vamos a claudicar, mientras haya posibilidades vamos a seguir saliendo a la cancha a jugar bien



El trabajo de los delanteros. “Hoy los delanteros hicieron un muy buen trabajo, si hubo opciones fue porque las creaste bien. Creo que Márquez lo hizo muy bien, como también Chicho volanteando, a pesar de que encontramos menos espacios que en otros partidos. Bucaramanga se plantó en un bloque bajo y no había espacios para hacer diagonales”.



Las cuentas. "Hay 27 puntos, se clasifica con 32, todavía hay posibilidades, no vamos a dejar caer esto. Millonarios tiene un buen futuro, tiene un equipo que, primero, es muy joven y segundo, está intentando jugar buen fútbol, desafortunadamente los resultados no se nos han dado. Estamos lejos, pero las posibilidades están. Lo único que me dicen es que Millonarios mereció ganar en los cuatro partidos, pero esto no es de merecimientos, sino de goles".



