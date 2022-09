Alberto Gamero está motivado, pero no confiado. Sabe que su Millonarios juega a lo que él quiere, pero mantiene prudencia para la final de la Copa Colombia, este miércoles contra Junior, en partido de ida.

Palabras de Gamero

Daniel Ruiz y Alberto Gamero

En rueda de prensa, el técnico aseguró que no son favoritos, que su equipo sigue creciendo y no considera que perder la final sea un fracaso para él.



Análisis: "El fracaso no se ve en una final, el éxito se ve en lo que hoy hace Millonarios, con jugadores en la Selección, un grupo joven, un grupo que sabe a qué juega, eso es lo que determina un trabajo. Porque hay partidos... como España que le ganó a Portugal, y Portugal no va a fracasar por eso. El protagonismo no lo tenemos nosotros; somos humildes para trabajar, no nos sentimos clasificados en la Liga, con 76 puntos en la reclasificación no nos sentimos primeros, todos los días hay que trabajar. El fútbol tiene resultados que nadie conoce, a veces el mejor pierde. Yo estoy tranquilo, todos los días lo hablamos. Hay es que no perder la fe y seguir trabajando para seguir creciendo".



Ilusión: "Millonarios quiere ser campeón, pero no es un por qué tiene que ser campeón. Díganme un equipo que no trabaje para eso. El año pasado fue a la final y Tolima fue campeón. Estamos trabajando bien. Este equipo, juegue donde juegue, va a buscar. Si yo me voy a poner una obligación que si no soy campeón fracasé, entonces comienzo a fracasar desde ahora... Hoy veo el Millonarios que tenemos, queremos ser campeón, vamos a lucharlo".



Llinás y Montero: "El club hizo un esfuerzo grande para traerlos, esperamos que lleguen al mediodía, no tenemos misterios, Montero va a jugar porque es arquero. Llinás jugó hace 2 días, vamos a esperar, si se sienta cómodo va a jugar. Queremos tener lo mejor, si están en Selección es porque son muy buenos. Entrenamos con Cuenú y Moreno".



Partido pasado: "Queremos hacer lo que hicimos después del minuto 20. Luego fue mano a mano, ida y vuelta. Sé que el partido no va a ser igual. Venimos a hacer lo mismo, a proponer y buscar el partido".



