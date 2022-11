Alberto Gamero, DT de Millonarios, palpita el juego final de la Copa Colombia, que será este miércoles contra Junior, en El Campín.

En rueda de prensa previa a la final de vuelta, el DT embajador analizó la diferencia de un gol que tiene en ventaja el cuadro costeño, y sus posibilidades para remontar y quedarse con el título. Además, dio pistas sobre el reemplazo de Pereira, suspendido.

El análisis de Gamero

Reemplazo de Pereira: "Victoria, Macka, Llinás,,, son las tres opciones que tenemos. Las hemos trabajado. Veremos que tengan confianza y se sientan seguros... Busco un jugador que tenga filtro para jugar, que tenga posibilidad de generar y que me ayude a marcar. UN ida y vuelta, que ayude a presionar a hacer el inicio, a elaborar. Los tres la tienen. Llinás tiene control, manejo, puede hacer la función.



La zona defensiva: "En las ultimas fechas hemos recibido goles, pero en la Liga éramos el de menos goles en contra, hemos tratado de corregir cosas. La mayoría de goles es saliendo, pérdida de balón. Mañana es de tratar de tener el arco en cero y buscar el gol temprano para igualar la serie. Hay que trabajar las dos faces y bien".

Alberto Gamero, técnico de Millonarios. Foto: Cristian Álvarez



Desgaste: "En una final no existe cansancio ni lesiones ni nada. Llegamos de Barranca y veo el equipo motivado, optimista, no hacíamos goles e hicimos 4 y clasificamos. Lo veo más tranquilo y suelto y con optimismo de darla vuelta olímpica en El Campín. Estamos a la puerta del título, ojalá lo logremos".

La cancha: "Los 3 o 4 partidos que jugamos aquí sin resultado fue por no hacer goles. La tranquilidad es saber escoger mejor la jugada, tener tranquilidad en el arco contrario. La cancha ha estado pesada y nos ha costado en la mitad, tenemos que intentarlo. No es cambiar sino mejorar. Estar convencidos de que vamos a hacer gol".



Hinchas: "Es inevitable que el hincha se sienta un poco inconforme por momentos porque no teníamos la clasificación, pero en Barranca clasificamos ganando bien. El hincha tiene que estar más tranquilo, como nosotros. Ese partido nos volvió el alma, la alegría y la ilusión. Tenemos responsabilidad con la afición".



