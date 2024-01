Alberto Gamero da su estrategia para remontar la Superliga contra Junior

Millonarios tiene la misión de remontarle al Junior este miércoles en El Campín, en el juego de vuelta de la Superliga que definirá al nuevo campeón de este torneo.

El 1-0 a favor de Junior es una ventaja mínima que el equipo azul espera poder revertir. El técnico Alberto Gamero analizó lo que será este partido de vuelta, su estrategia y su deseo de ganar otro título.

Palabras de Gamero

Junior vs. Millonarios en la ida de la Superliga. Foto: FOTOS JAIRO RENDÓN/AGENCIA KRONOS

¿Sistema táctico, con uno o dos delanteros?: "Esta estructura la hemos manejado en entrenamientos y todo es lo que el equipo se sienta más seguro. Se va perdiendo 1-0 pero el rival es de cuidado, hay que tener paciencia para buscar el partido. Hay posibilidades con la misma estructura o la que manejamos".



Cambio respecto al domingo: "Contra DIM necesitábamos más control. Jugamos con pase largo. Macka ya está buen y tenemos alternativas para jugar con él, por dentro, por fuera, por la mitad. Seguramente va a jugar mañana".



Propuesta: "Estomas de locales. Junior hizo un partido importante en Barranquilla. Acá intentaremos tener más el balón y buscar más el arco contrario. Millonarios de visitante o local intenta jugar lo mismo.La idea es adelantar líneas y tener a Junior más en zona de ellos. Y controlar sus costados".



Los laterales: "Alfonzo y Banguero se han acoplado muy rápido. Tienen la idea de salir al ataque, por momentos ir por dentro, y ser marcadores".

Junior vs. Millonarios. Foto: FOTOS JAIRO RENDÓN/AGENCIA KRONOS



Finales de Gamero: "Satisfacción. Esto tiene un mérito que es la parte directiva. Cuando se tenía que determinar continuar o no, ellos decidieron que sí, en 2021. Ha sido un trabajo en conjunto. Quinta final en cuatro años. Nuestra hinchada quiere título, saldremos a disputar ese partido para eso. Con esta hinchada el equipo se infla".



Ausencias: "Vargas, le falta una semana. Pereira igual. A Cataño, dos semanas. Sanders ya está".



Volver a los goles: "La definición ha sido de inconvenientes, a veces creamos más de lo que hacemos. Contra Medellín. en otros hemos llegado más y no hemos ganado. En este fuimos contundentes. Hemos trabajado mucho en la definición. Ojalá este año seamos mucho más efectivos".



Corregir y fortalecer: "Es final y por ir perdiendo no hay que salir desesperados ni desordenados a buscar el empate. Si se nos da empatar en el primer tiempo lo más rápido posible. Pero hay que tener inteligencia, el rival tiene buen volumen de ataque. tratar de hacer gol y que no nos hagan, defendernos bien. No nos podemos desesperar. Vamos a tener paciencia para salir a ganar".



Experiencia: "La mayoría ya han jugado finales. La madurez va a prevalecer. La toma de decisiones va a ser muy importante. Tenemos un equipo mucho más maduro, que se acostumbró a estar con estadio lleno".





PABLO ROMERO

DEPORTES



