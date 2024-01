Alberto Gamero habló de los refuerzos, las bajas y confirmó el reemplazo de Vargas

Alberto Gamero va en busca de su primera corona del 2024, cuando enfrente con Millonarios la final de la Superliga contra Junior, serie que tendrá su partido de ida este jueves en Barranquilla.

Antes del duelo, el entrenador entregó declaraciones a la prensa, en las que analizó cómo llega Millonarios para disputar esta final.

Palabras de Gamero

Juan Pablo Vargas: "Fue en un trabajo táctico, tuvo molestia en la rodilla. No va a ser de gravedad. Seguramente va a estar Arias. El partido será de dos equipos con primer partido oficial, lo que hemos mantenido y traído creo que va a ser un partido divertido. Queremos sacar un buen resultado aquí".



Millonarios 2024: "A estas alturas estoy muy tranquilo y contento con lo que tengo. Las puertas no las vamos a cerrar todavía. Hay jugadores como los 4 extremos que traje con muchos partidos a nivel nacional, eso les da la experiencia que estamos necesitando, y tenemos jugadores que compitieron el año pasado. Los nuevos, Banguero y Alfonzo y Giordana llegan a un equipo "con titulares" pero llegan a competir y nos van a dar el refresco que necesitamos. Nos fijamos en ellos por sus condiciones y su presente. Estoy feliz con la plantilla que tengo".



Superliga: "Es importante. Nuestra mentalidad está puesta en esta Superliga. Todos nos preparamos para ser campeones y va a haber uno y aspiramos a eso. Tratar de llevarnos un resultado positivo".



Atacar o esperar: "El partido nos va a mostrar, pero este equipo tiene idea y memoria, no le gusta esperar, a veces el rival nos somete a retroceder, pero no esperamos".



Presión: "En el plan de técnico, un triunfo no me va a poner como el mejor, pero una derrota tampoco y más en estas instancias que nos ganamos. En Colombia el que pierde una final es fracasado, pero no se dan cuenta de lo que se juega para ir a la final. Miro los dos lados, porque el objetivo siempre es ir a la final y ganarla, como el otro equipo. Aquí el segundo se va al camerino a llorar. Tenemos que ser fuertes. Uno quiere ganar y a veces no se puede. Esta es mi décima final, he perdido 4 y he ganado 5, las que he perdido me han hecho fuerte, me han enseñado, pero no me deja la sensación de que las cosas se hicieron mal".



Las bajas: "Los equipos grandes siempre tomamos el riesgo de ser llamados a selecciones o de lesionados. Yo les digo, hoy es más importante el que está, no el que no está. Me siento tranquilo porque hemos competido bien".



Copa Libertadores: "Es una apuesta de los directivos, un esfuerzo al mantener toda la nómina, que no es fácil. Y se han traído 4 jugadores importantes para reforzar. Tenemos ilusión de hacer una gran Copa Libertadores. Es la deuda del fútbol colombiano, queremos ir a saldar esa deuda. Hay equipos que se arman para ser campeón y hay equipos que trabajan para ser campeón".



Cómo jugar: "Todos queremos ganar, hemos trabajado pensando en esta Superliga y sin desconocer el rival tenemos los argumentos para pelear este par de partidos":





