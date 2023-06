Alberto Gamero vive horas de mucha expectativa y de mucha ilusión. Una vez más está en la final y cerca de lograr la estrella. Le falta poco, pero su Millonarios debe superar este sábado a Nacional en el partido de vuelta de la final.



Palabras de Gamero

Alberto Gamero (der.) Foto: Jaiver Nieto - EL TIEMPO

¿Montero y Cortés?: Como dijo Auturoi, eso no es misterio, vienen de un seleccionado, de representar al país y van a estar en la final porque son jugadores que han hecho un trabajo para la Selección y para la final. Los dos van a estar".



Partido de vuelta: "Va a ver un partido como el de allá. No nos escondimos, ellos intentaron proponer, jugamos bien y ellos. Va a ser el mismo partido y el que menos cometa errores va a ser el campeón. El que intente jugar bien va a ser el campeón, es nuestra idea. Intentar hacer un gol más que el oponente y hacer una gran final, son dos grandes instituciones".



Final soñada: "Siento satisfacción inmensa. La vida tiene tropiezos, pero siempre he sido fuerte, valiente en esto de la dirección técnica. El día a día lo vivo con felicidad y alegría. Esta oportunidad en este club no la voy a olvidar. Esta final es como las anteriores, me tiene feliz. Veo a la gente contenta, Dios quiera les podamos dar la satisfacción".

¿Ansiedad?: Los muchachos no pueden tener ansiedad diferente a la de nosotros, aquí donde vamos se llena el estadio, les he pedido tranquilidad porque no es fácil. No pueden sentir temor ni susto, no. Tienen que estar tranquilos, serenos y con fe. Ellos saben lo que hacen en la cancha. Los veo relajados, tranquilos, optimistas".



Larry Vásquez: "Estamos mirando, también hice un tres en la mitad. Miramos todo. Vega nos da más marca y orden. Larry nos da salida, fútbol, cuando juega con Giraldo. El que juegue sabe lo que tiene que hacer".



Nacional: "Visualizamos las dos facetas que nos puede presentar, sabemos la del falso 9, y en la otra con variantes. Planeamos de acuerdo a lo que hemos visto de ellos, con delantero o sin delantero o con dos delanteros si nos salen con Duque y Ángel.



Intensidad: "Este grupo es intenso. A veces el rival nos hace retroceder y se piensa que Millonarios se vino atrás. No nos acostumbramos a estar en el bloque bajo. Te lleva a tener orden y vocación ofensiva. La intensidad nos permite hacer ambas fases".



Jugador 12: "No podemos jugar al son de la hinchada, debemos ser inteligentes. Trabajar el partido. Nosotros jugamos con 15 con esta hinchada. Pido paz y tranquilidad".





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

