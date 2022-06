Atlético Nacional y Millonarios liquidaron su enfrentamiento con un empate 2-2 en su segunda salida en los cuadrangulares de la Liga Betplay del fútbol colombiano. Alberto Gamero, técnico de Millonarios, se refirió de la siguiente manera, luego del compromiso.

El partido. “Hoy la gente gozó, hoy felicito a Nacional, al profesor Hernán Darío Herrera, fue un partido de finales, de dos grandes equipos, hoy gana el fútbol” Alberto Gamero, DT de Millonarios.



Lo que viene. “En Barranquilla tenemos que salir a proponer porque sabemos que sacando un buen resultado nos montamos en la tabla. Tenemos que ser inteligentes para ir sumando en búsqueda del objetivo”



Lo positivo. “Fue un partido bueno, donde ambos equipos salimos a buscar el resultado. Pudimos haber ganado pero el punto sirve. Me gustó la personalidad de mi equipo, propone en todas las canchas, mantiene la idea de tocar el balón”.



El futuro. “Vamos a encontrarnos con un equipo peligroso (Sobre Junior) porque sabe que no puede perder. Nuestro objetivo será no jugar con la necesidad de ellos, sino con la obligación nuestra.

Lo mejor. “Lo que más me gustó del equipo, fue la personalidad para jugar, nos paramos muy bien”:



La falla. “Perdimos la esencia de lo que es Millos solo en los últimos minutos. No es fácil venir aquí a jugar, pero el empate es bueno para nosotros”.

— Win Sports TV (@WinSportsTV) June 1, 2022



