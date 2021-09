Alberto Gamero: 'Nos dormimos un poco'

Millonarios no tuvo rival y se aprovechó de un Huila que no hace una buena campaña, le ganó 1-3 y sigue de segundo en la tabla de posiciones, escoltando a Nacional.



El partido. Me gustó. Sabíamos que debíamos de anotar rápido y lo hicimos. Nos dormimos un poco, era un partido para asegurarlo. En la parte ofensiva estamos claros, hay mucho compañerismo y se la damos al que mejor está ubicado, eso me tiene feliz.



Lo malo. Ese 2-1 no lo debimos de permitir, pero eso nos sirve para seguir mejorando. Vamos a analizar eso que pasó y miraremos.



Tranquilidad. Tenemos que procurar que el equipo no baje los brazos. En el 2-1 antes de que nos hicieran ese gol nosotros tuvimos que haber marcado el 3-0. Y eso se complica, después llega un empate y uno lamenta eso.



Goles de los laterales. Es clave. Es el trabajo. Les damos unas tareas, un trabajo y ellos lo cumplen. Ambos marcaron, salieron por dentro, por fuera, hay cosas buenas, pero hay cosas por corregir.



Primer tiempo. Fue bueno, cuando íbamos 2-0 pudimos aumentar el marcador. Es normal que el Huila salga a descontar, nos dejó espacios, tuivimos opciones, pero no los marcamos.