Millonarios no levanta cabeza. Este martes volvió a empatar, esta vez, 0-0, con Bucaramanga, en El Campín y en la segunda jornada de la Liga Bepaly.

Los hinchas azules criticaron la forma de jugar y los últimos resultados que ha logrado el elenco bogotano, pero el DT, Alberto Gamero, salió y dio su punto de vista.



El DT se pone serio



Otro empate. “Este equipo crea, elabora, juega la mayor parte del juego en el campo contrario, pero no la mete. Tenemos un jugador que hace goles y necesitamos los complementos que vienen de atrás. Gómez tuvo dos, Daniel Gómez otras dos, necesitamos ese aporte para no cargarle la responsabilidad a un solo jugador”.



Las opciones. “Probamos de todas las menaras: desde fuera del área, de tiro de esquina, las probamos. Son esos partidos que uno insiste e insiste y llega el contrario en una contra y te cobra”.

Millonarios vs. Bucaramanga. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO



Las críticas. “La única sensación es que el hincha debe de entender muchas cosas. No puedo criticarles nada a los jugadores. Encontramos a un rival bueno, que se defendió bien. Les digo a los hinchas que estoy tranquilo, tal vez ellos no tienen calma”.



El mensaje. “La gente disfruta del fútbol del equipo por momentos. No hemos podido marcar. Los partidos que no hemos ganado, lo entendemos, han sido juegos que no hemos sido superados por el rival. Hemos hecho buen papel, pero no hemos ganado”.



Se defendió. “El equipo tiene cosas buenas. Un hincha no puede decir que Millonarios es un desastre”.



¿Otro jugador? "Hay un lateral izquierdo colombiano que está afuera y quiere volver a Colombia. Ya hemos hablado con él y vamos a ver si se puede concretar".



Los nuevos. "Cataño y Vanegas se están haciendo exámenes médicos, ojalá los pasen y puedan firmar. El libro de pases cierra el viernes".



