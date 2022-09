Millonarios y América empataron 2-2 en uno delos partidos más importantes de la fecha 14 del segundo torneo del año del fútbol colombiano.

El encuentro se disputó en el estadio El Campín de Bogotá y hacía parte de una jornada clave en busca d elos clasificados a la siguiente ronda. (Otra invasión de hinchas en el fútbol colombiano, ahora en la B)(Cristiano Ronaldo, con la cara rota: fuerte golpe en la Liga de Naciones, video)

Así analizó el empate el DT azul

La consigna. “Jugadores que les estamos ayudando, apoyando y dándoles herramientas para que cada día crezcan. Mañana entrenamos y mañana tienen que llegar a hacer recuperación”



El consejo. “Yo todos los días les digo a ellos: “Nadie es bueno solo” Hoy están mirando a Gómez por la campaña y lo estamos ayudando. Tiene jugadores de experiencia que le hablan todo los días, tiene buenos espejos”.



Crítico. “Estos son momentos donde uno está para corregir. Yo miro el video, se los muestro a ellos y corregimos. Nos equivocamos en ese gol y eso no puede ser. Alba está bien, es cansancio. Tuvo un trabajo importante y el trabajo de ir y vuelta, salió cansado”.



Las ausencias. “Si las cosas se dan como la están gestionando nuestros directivos, Montero y Llinás van a estar con nosotros. Llinás es titular hoy, no creo que juegue contra México; Montero es arquero y así tape podría estar. Igual hay que preguntar cómo están”.



Lesionados. “Larry viene recuperándose, vamos a mirarlo, tiene este domingo, lunes y martes para ver cómo evoluciona y dependiendo de eso lo llevaremos a Barranquilla”.



Muy serio. “Yo no le voy a cortar las alas a los jugadores, esto es del cuerpo técnico que miren y analicen si es más importante una final o un amistoso. Eso no lo va a decidir Gamero”.

Facebook Twitter Linkedin

Millonarios. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO



Llinás y Montero. “Nosotros estamos planificando esto, creo que estamos haciendo las cosas bien, hoy no faltó exigencia, el equipo dio todo. Estamos pensando en el miércoles. Los directivos están haciendo el esfuerzo para traer a Llinás y Montero”.



¿Qué faltó? “Podíamos a ver definido antes el partido. América mete sus hombres al todo y nos descuidamos, me queda más tranquilidad de lo que fue todo el pasaje del partido. El equipo buscó, intento”.



(Piqué: pillan a Clara Chía Martí espiando fotos de Shakira, ¿la compara?)

(Mbappé: reveladoras fotos de su supuesto romance con famosa modelo transgénero)



Deportes