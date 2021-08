Alberto Gamero: 'Me voy satisfecho, no es fácil con diez hombres'

Millonarios termina este sábado como líder de la Liga, por diferencia de goles, tras haber empatado 2-2 contra Deportivo Cali en Palmaseca. El técnico de Millonarios, Alberto Gamero, quedó tranquilo por lo que mostró su equipo, incluso cuando se quedó con uno menos por la expulsión de Elvis Perlaza.

Estas fueron las principales frases del DT azul en la conferencia de prensa en el estadio del Deportivo Cali.



El balance. "Me voy satisfecho porque no es fácil con 10 hombres contra un Deportivo Cali, hicimos un bloque muy bajo, pero nos tocaba, felicito a mis jugadores porque hicieron un buen trabajo defensivo, fueron ordenados y nos llevamos un punto, hay que darle méritos al contrario, me voy feliz con el equipo".



La expulsión de Perlaza. "Más de la mitad del segundo tiempo jugamos con un hombre menos y lo soportamos, nos defendimos bien, a pesar de que estamos en bloque bajo ellos no tuvieron opciones claras. Me hubiera gustado ver el equipo completo, con Ruiz y Márquez arriba, con Guerra entero para sus ataques".



El regreso del público. "Nosotros somos los primeros que nos vamos a emocionar viendo a nuestra gente en el estadio. Que sea el comienzo de nuestra hinchada para tenerla de hoy en adelante en todos los partidos".



El duelo de Copa Colombia. "Hay que descansar ahora, cuatro o cinco jugadores estuvieron con la selección y hoy jugaron, vamos a enfrentar una llave que llevamos en contra y queremos clasificar".



