Millonarios perdió 1-0 en su visita al Junior, en el juego de ida de la final de la Copa Colombia, en un juego luchado y del que los jugadores salieron satisfechos por el esfuerzo que hicieron durante los 90 minutos.

Si bien se perdió, en Millonarios existe la consigna de que el marcador se puede revertir en el compromiso de vuelta, el próximo 2 de noviembre.



(Junior mete presión a Millonarios: lo manda perdiendo a casa en la final de Copa)

(Juan Fernando Quintero: el gol olímpico que le da la vuelta al mundo)

El DT, muy claro

Alberto Gamero, técnico de Milonarios, analizó lo que pasó en el estadio Roberto Meléndez de Barranquilla.



El partido. “Por momento nos defendimos, pero también atacamos. La pelota quieta nos ganan un partido en el que trabajamos esas jugadas. Nos anticipan y perdemos un partido que a la postre lo disfrutamos.



El rival. “Junior tampoco fue claro, nosotros tampoco lo fuimos. Era un partido de mucho corte, se paró mucho. No había claridad. Junior no nos hacía daño, nosotros tratamos de adelantar línea, pero no nos dejaron.



El análisis. “Fue un partido trabado. El otro partido será en un mes y hay que tomarlo con tranquilidad. No nos podemos llenar de ansiedad, tenemos siete partidos de la liga y primer hay que clasificar a los ocho”.



Lo que viene. “Vamos a intentar, ojalá clasifiquemos lo antes posible para afrontar con tranquilidad la final en Bogotá”.



(El video de su novia que hizo explotar en redes a futbolista brasileño)

(Selección Colombia: historia real de grito homofóbico que paró partido vs México)

Facebook Twitter Linkedin

Junior. Foto: ALEJANDRO MATIAS/AGENCIA KRONOS





Deportes