Alberto Gamero no quedó conforme con el rendimiento de Millonarios en el primer tiempo, pero sí con un triunfo importantísimo en Barranquilla, que lo mantiene en la misma línea de puntos que el líder del cuadrangular A, Independiente Santa Fe, luego de dos jornadas de las semifinales de la Liga 2022-II.

Gamero se alista ahora para recibir con su equipo al Deportivo Pereira en El Campín, el lunes, para mantener vivo el sueño del doblete, tras haberle ganado la Copa Colombia al Junior ocho días atrás en Bogotá.



"Les dije que el primer tiempo no me había gustado, Junior nos quitó el balón, filtraban pelotas por la mitad. Cuando teníamos la pelota, la perdíamos rápido. Acertamos en la jugada del gol. En el segundo tiempo hicimos posesión, manejamos la pelota, ellos debían atacar", dijo Gamero en rueda de prensa.

Facebook Twitter Linkedin

Junior vs. Millonarios Foto: Óscar Berrocal. Agencia Kronos



El DT samario destacó el trabajo de Millonarios en la segunda etapa. "En algunas contras pudimos aumentar el marcador. Nos defendimos bastante bien, controlamos el partido y terminamos tranquilos. Vimos que teníamos cerca el segundo, más que el empate de ellos".



Gamero insistió en que era importante ganar en Barranquilla, tras lo sucedido en el clásico: "Uno debe vivir en el presente, el hoy es que el empate que sacamos contra Santa Fe, era necesario ganar. Planteamos un partido acorde a lo que queríamos, partido de finales. Vi al grupo cómodo, tranquilo y manejamos por momentos los ritmos del partido".



El entrenador se refirió a la situación de Luis Carlos Ruiz, quien se fue lesionado antes de terminar el primer tiempo. "Viene con molestias, pero no para dejar de entrenar o jugar. Es que a medida que pasa el partido, siente dolores. Pidió cambio, pudo ser algo más grande, lo miraremos. Tenemos estos cuatro días para ver si está contra Pereira", explicó.

Facebook Twitter Linkedin

Luis Carlos Ruiz, delantero de Millonarios. Foto: Twitter: @MillosFCOficial



Gamero logró un hito que ningún técnico de Millonarios, desde Gabriel Ochoa Uribe, había conseguido: ganar dos partidos de Liga seguidos en Barranquilla en el mismo torneo. El médico lo hizo en 1975.



"Hemos ganado en muchas plazas. Hemos visto a nuestros compañeros de Bogotá dándonos estadísticas, donde no habíamos ganado en algunas plazas. Hemos logrado muchos partidos de visita, la mentalidad no cambiará de visita", aseguró.



"Hay duelos donde los rivales nos obligan, como pasó en Copa acá, nos replegaron. La mentalidad es plantear los duelos iguales, en Bogotá, Medellín, Cali. Es tratar de que el rival no nos someta, algunos lo logran, otros no", agregó.



DEPORTES

Con Futbolred

Más noticias de Deportes