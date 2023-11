Alberto Gamero, en una nueva final con Millos, sale a cobrar y a agradecer el apoyo 

Alberto Gamero va por su cuarta final con Millonarios. Perdió la primera, contra Tolima, en la Liga 2021-I. Pero las dos siguientes fueron exitosas: la de la Copa 2022, contra Junior, y la de la Liga 2023-I, contra Nacional.

Millonarios y Nacional se vuelven a encontrar en una definición del fútbol colombiano y Gamero está feliz de estar de nuevo en esta instancia.



"Agradecidos con Dios por tenernos acá nuevamente. Estas son las conferencias que me gustan. Estoy con deseo de salir a buscar una nueva copa para la institución", declaró el samario. Estas fueron sus frases más importantes en la conferencia de prensa oficial.

La ilusión de una nueva vuelta olímpica. "Esto me hace retroceder el tiempo. Esto se lo debo principalmente al doctor Gustavo Serpa, al doctor Enrique Camacho, a la doctora Liliana. Tuvimos un 2020 complicado, fueron los primeros que me respaldaron. A parte de la hinchada, a parte de la prensa. Es el fruto de un trabajo de los que creyeron en mí. Creí en este proyecto, es nuestra cuarta final. Es una ilusión. Cuando vine acá no dije que iba a cambiar la historia de Millonarios, dije que venía a recobrarla, porque el equipo ya tiene una historia muy grande. Es una responsabilidad más que tenemos. Tratemos de estar a la altura de esta final, contra un gran equipo como Nacional".



Por qué habilitó a Stiven Vega, que estaba suspendido. "A (Ricardo) Rosales lo tengo con una molestia, a Sander (Navarro) no lo han habilitado y (Elvis) Perlaza viene de una lesión y quiero llevarlo poco a poco. Sé que va a ser un partido intenso como en Medellín, entonces he optado por darle de nuevo la oportunidad a Stiven y ya para el domingo y para la vuelta puedo tener a Perlaza y a Sander, ya tengo más posibilidades. Voy a hacer uso de Vega por la convocatoria de Montero".

La falta de gol. "En el fútbol lo más difícil es atacar y lo más difícil es crear opciones. Tenemos la tranquilidad de que las creamos, la toma de decisiones es personal. Les brindamos las mejores herramientas, existen psicólogos, Pablo Jacobsen está al lado de nosotros, para que ellos opten por el mejor camino. Tengo la tranquilidad de que el equipo sale a jugar. Dentro de las variables que salen en los programas se lee que Millonarios ataca poco, pero nosotros en los videos les mostramos a los jugadores, la mayor parte del partido la pasamos en campo contrario. Tenemos que tomar el mejor camino, no es corregir, es entrenar".



Los tres '10'. "Siempre nos preguntan por la parte ofensiva. Se ve hermoso: los tres '10' en la cancha. Ellos lo pueden pero cuando no tengan el balón, se vuelven defensores pueden jugar. Ellos lo han superado, lo han trabajado. No es el Millonarios de Gamero, es el fútbol mundial el que requiere eso, los extremos tienen que marcar. Los grandes jugadores van y marcan. Me gusta mostrarles a ellos esa faceta de esos jugadores, quiero que en su futuro se vayan para allá, a Europa, a conquistar y a llegar a un pinto alto en su carrera, tienen que tener eso".



Cómo va a plantear el partido. "En Medellin creamos otras opciones de gol, fue un equipo ofensivo. Si Cataño, Ruiz y Macka están bien, van a jugar. Cometimos errores a pesar de que ganamos. Se cometen errores ofensivos y defensivos. Qué hacemos para que Leonardo haga un gol, eso es un error ofensivo, como también lo cometió Llinás cuando se le volteó Ramírez, un error defensivo. Lo primero que hago es mirar el video y corrijo, este es un grupo receptivo. Incluso hay jugadores que cuando yo les voy a corregir, ellos se adelantan".

Gamero recordó al padre de Luis Díaz, liberado



El mensaje al papá de Luis Díaz. "Quiero enviar un mensaje al viejo Mane, que estamos felices, que estamos contentos y que disfrite de la libertad. A los demás, queremos verlos libres con sus familias.



Qué espera de Nacional. "Es un equipo que sale a proponer, no sale a esconderse. Va a ser un partido abierto, Nacional tiene jugadores de buen pie como los tenemos nosotros. Va a ser un partido similar al de allá, vamos a seguir atacando, ellos también van a atacar. En estas finales, uno de los puntos fundamentales y primordiales es defendernos bien. Cuando se defiende bien es porque está corto y junto y cuando eso pasa, tiene la posibilidad de elaborar. Estamos de locales e intentaremos de pronto poner el equipo más adelantado, con el riesgo que siempre tomamos acá".



