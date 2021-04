La molestia de Alberto Gamero por la sanción a Yesus Cabrera 

Millonarios derrotó 1-2 al América de Cali en el juego de ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay. Sin embargo, hubo un hecho que le amargó la victoria al equipo embajador en el Pascual Guerrero, luego de que Yesus Cabrera lesionara a Juan Pablo Vargas -seis semanas por fuera-, tras propinarle un fuerte rodillazo en su espalda, en una acción que no representaba mayor riesgo.

Dimayor dio a conocer el boletín de sanciones para los duelos de vuelta e informó que el '10' escarlata pagara solo una fecha de sanción tras la infracción sobre el central costarricense y, así mismo, notificó que Emerson Rodríguez, figura del cuadro azul, fue castigado con dos fechas por agredir sin balón a Aldair Rodríguez.



En la rueda de prensa previa al partido de vuelta, Alberto Gamero, DT de Millonarios, se refirió a las sanciones y manifestó su descontento con las decisiones que tomó la Comisión Disciplinaria de Dimayor con respecto a estas jugadas puntuales.



"No sé cómo están midiendo estas agresiones de los jugadores. La Comisión tiene que ver los videos y analizarlos. A Yesus lo quiero mucho, pero me sacó un jugador 8 semanas y solo le dieron una fecha, y a Emerson, que fue un intento de agresión, le dan dos. Es algo que me parece injusto. Ojo, no patrocino lo de Rodríguez, él sabe que no patrocino eso", explicó el estratega.



Con las bajas de Juan Pablo Vargas y Emerson Rodríguez, ambos titulares, Alberto Gamero buscará meterse en las semifinales del campeonato el próximo sábado 1 de mayo, cuando enfrente al América de Cali en el Manuel Murillo Toro de Ibagué.



