Alberto Gamero, técnico de Millonarios, pasa la página y pone la mira en los dos partidos que vienen en Bogotá para recuperar la punta del cuadrangular A. El entrenador reconoció los graves errores del partido que perdió 2-1 contra Junior en Barranquilla.

Aunque reconoció que el equipo jugó mal en el Metropolitano, dijo que, pese a la derrota, quedaron algunos aspectos para destacar. Esto dijo Gamero en rueda de prensa:



El balance de la derrota contra Junior en Barranquilla

Qué pasó en Barranquilla. "Cometimos errores, pero quisimos sobrepasar eso con la posesión del balón. Estos partidos en donde son de ida y vuelta como hoy. Junior nos llegaba, nosotros no éramos muy claros, pero siempre intentamos llegar. Yo creo que el último minuto empatamos un partido también por errores de ellos y nos gana el juego".



Lo que viene. "No hay que lamentarse, hay que mirar, corregir indudablemente la parte defensiva pasamos trabajo, pero también cuando se pasa trabajo hay otro ítem que el Junior nos dio. Por momentos, nosotros con la posesión estábamos llegando. Con ese balón en los pies intentamos defendernos bien cuando Junior quería atacar y con el balón en los pies intentamos llegar. Lamentablemente se pierde el partido en una jugada que la pudimos sortear mejor. Hay que pensar en los partidos que nos quedan en casa".



Las modificaciones (I) . "El cambio de Celis es muy simple y lo vimos todos. Entra le sacan amarilla, después otra jugada que pudo ser para amarilla y roja, lo que no queríamos era quedarnos con un hombre menos. Lo mismo con Perlaza. Se hace ese cambio en el fútbol nadie ha dicho que cuando un jugador entra no puede salir".



Las modificaciones (II). "A mí me parece que Cortés hizo un muy buen trabajo por ahí. El mismo Guerra que no es lateral derecho cumplió ahí. A Herazo le costó por el golpe el partido pasado y Valencia le dio mucha más profundidad y velocidad al equipo, y se recogió bien cuando tenía que recogerse para asociarse con los volantes. Lo de Llinás, venía con un cuadro gripal que pensábamos que podía estar medio tiempo o menos y aguantó, entró Cuenú, hizo las cosas bien".



DEPORTES

Con Futbolred