Millonarios logró una nueva victoria en la Liga, esta vez venció a Junior 1-0 y llegó a 29 puntos. Quedó a tiro de clasificación.

Al final del juego, el técnico Alberto Gamero analizó lo bueno y lo malo de su equipo en este difícil partido. Admitió que el primer tiempo de Millonarios no fue bueno. Además, fue consultado sobre la Selección Colombia y si es aspirante al cargo, luego de la eliminación del equipo que no irá al Mundial de Catar.

Palabras de Gamero

Balance: "Ellos incluyeron otro volante mixto que fue Cabrera y nos cerraron por la mitad. No fuimos claros con el balón, eso es fundamental. Junior bloqueó los espacios, En el segundo tiempo tuvimos un poco más de claridad. Sosa y Silva recibieron más claro. Me gustó que el equipo tuvo la iniciativa, siempre buscó, siempre atacó. Ganamos en la pelota quieta".



Planteamiento: "No puedo desesperarme, si quiero claridad y no la tengo, busco variantes entre ellos, cambio a Ruiz de zona, a Silva... Si no hay claridad ha y que buscar otra forma. Con Celis necesitábamos velocidad por fuera y Sosa se siente más tranquilo por la mitad... Me fastidié porque elaboramos algo para pelota quieta y hacíamos otra. Mejoramos en el segundo tiempo".



Selección Colombia: "Mi felicidad es estar en Millonarios y hemos hecho un proyecto que va bien. Obvio hay que culminar con un título... De la Selección yo en eso no tengo desespero. Le mando abrazo solidario a Reinaldo Rueda, intentó por todos los medios llevarnos al Mundial y no pudo. Yo, hoy... tenemos a Rueda y lo respaldamos hasta donde se pueda. Hoy no puedo aspirar cuando tengo a un compatriota ahí. Lo voy a respaldar hasta el día que él esté ahí".



Silva, Sosa y Ruiz: "No se excedieron, sino que el rival se nos vino en bloque medio bajo y por el espacio de ellos era donde había más gente. Hizo falta claridad. No hay desespero. Yo sé que ellos juegan bien. En otros partidos han sido mucho más claros. Ganamos pero cometimos errores y hay que mejorar".



