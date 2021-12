Alberto Gamero, DT de Millonarios, volvió a sonreír, porque Millonarios ganó contra Alianza Petrolera (0-1), aseguró cupo a la Copa Libertadores y quedó con opciones de ir a la final de la Liga.



Palabras de Gamero

Opciones: "Hoy el plan era sacar el arco en ceros y buscar opciones como las tuvimos. Le ganamos a un equipo que no quiso regalar nada. Lo importante era ganar para sumar 3 puntos y tener la gran posibilidad que estamos esperando".



Partido: "Esto no es de merecimiento, es de hacerlos goles. Nos ha pasado en partidos anteriores, en 10 minutos hemos perdido 7 puntos. Era importante ganar y a todas las plazas salimos a ganar, a proponer, no somos miedosos. A veces dejamos espacios por buscar los partidos. Tiramos 40 centros que podrían haber terminado en gol. Hicimos un trabajo serio. Se ganó corto pero se ganó bien".



Cupo a Copa Libertadores. "Ese era no de los objetivos, aseguramos ese cupo. Estoy feliz, sumamos 85 puntos y Millonarios nunca había llegado a ese puntaje. Y son los mismos, uno o dos cambios. Este equipo está entero. Tenemos la posibilidad de ir a la final".

A los hinchas: "El mensaje es que este equipo hace una gran campaña, vamos a ver como quedan América y Tolima, pero tenemos la ilusión de pelear y estar en la final".





