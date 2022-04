Millonarios derrotó a La Equidad este viernes 2-1 en la fecha 15 de la Liga, y con 32 puntos está prácticamente clasificado a los cuadrangulares.

El DT Alberto Gamero analizó la victoria de su equipo y habló de la mentalidad para afrontar lo que viene.

Palabras de Gamero



Análisis: "La idea que tenía no fue la que pensaba. La Equidad lo he visto jugar muy bien, hoy se nos paró bien. Salgo contento con un resultado apretado, pero por el rival. Hicimos cosas buenas, posesión transiciones largas, lo entrenamos. Felicito a La Equidad por cómo nos vino a jugar. Cometimos errores, pero fueron pocos".



Del entrenamiento a la cancha: "Al rival lo analizamos mucho. Les muestro acciones del rival. Hay partidos donde sale. El primer gol la jugada la han venido haciendo y hoy salió. En el segundo, a veces dejamos 3 en punta. Hoy corregimos, Silva tenía que llegar a un costado. Optamos de que fuera rebotero. Montero, muy ágil, lo vio, se la dio".

Cuadrangulares: "Vamos a tratar de que el grupo no se distraiga. No nos vamos a distraer. Queremos hacer unas variantes de jugadores que necesitan minutos. Ellos saben que tienen que entrenar con la mente en jugar, que se preparen".



Laterales: "No me lamento de los que no están, si no están es porque no pueden. Les doy trascendencia a los que sí están".



Jader Valencia: "A nadie le digo 'usted es titular'. Tenemos semana para trabajar y 4 delanteros para decidir quién juega. Quiero darle minutos a Márquez".



Jaguares en Copa: "Un rival duro. Vamos a ver si van a estar eliminados en la Liga. Nosotros tratar de tener un equipo base. Queremos apuntarle a esa Copa también. Ese equipo juega bien, con jugadores veloces. Esa fase la queremos pasar".



