Gamero no se cambia por nadie: 'Ganamos un partido bien jugado'

Alberto Gamero ya logró el primer objetivo del semestre, ya tiene a Millos clasificado, con 32 puntos, tras su victoria contra junior 4-1 este sábado. Ahora piensa en seguir pinteando en la reclasificación para buscar un torneo internacional, y en alistar su equipo para lo que viene en la Liga.



(Le puede interesar: Millonarios está de fiesta: victoria y goleada al Junior)

Al final del partido, el DT embajador habló en rueda de prensa sobre lo hecho pir su equipo y cómo lograr golear al Junior.

El análisis de Gamero

Facebook Twitter Linkedin

Millonarios vs. Junior en El Campín. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

Análisis: "Junior nos hace un gol de otro partido, pero ya hemos cometido ese error en Barranquilla. A pesar que Junior manejó por momentos, no teníamos riesgos. El equipo cae, tanto así que les dije que no me gusta que en Bogotá el rival me toque el balón, me fastidia. Adelantamos líneas, hicimos presión alta e hicimos los goles rápido, ganamos un partido bien jugado, con errores, pero me gustó, le ganamos a un gran equipo".



(Lea también: Pereira ganó y sentenció al Huila, que regresará a la B)



Fernando Uribe: "De pronto se veía un Uribe que no hacía gol, pero yo manifesté que él siempre estaba en el entorno de cuando hacíamos un gol, siempre estaba en la jugada y hoy le tocó. Él es un jugador que cuando no mete gol juega para el equipo, y a veces el fútbol es así, mete gol y el equipo le exige otra cosa. Hoy hizo gol y ayudó en la presión alta. Es felicidad que vuelva al gol porque a veces se desesperaba".

Gamero le agradece a la hinchada

La hinchada: "Es una alegría ver a la gente disfrutar, feliz, eso lo motiva a uno a seguir trabajando mucho más. Hemos pasado momentos duros, el año pasado, estamos esperando resultados, pero vamos poco a poco, mejorando y corrigiendo cosas, pero ver este estadio como estaba animando al equipo, los muchachos se comprometen más. Esta hinchada merece esto".



Rotar nómina: "No es que hable de rotación, hay jugadores enteros que trabajan bien y tendrán su oportunidad. El que está compitiendo y está bien... queremos sacar el mayor puntaje posible. Faltan 5 fechas y queremos entrar bien, miraremos las amarillas sin desviarnos de salir a ganar".



DEPORTES