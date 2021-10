Gamero se solidariza con Osorio y se pone como ejemplo

Juan Carlos Osorio vive horas críticas en el América por los malos resultados, y porque la afición ya pide su salida del cargo. Este lunes, mientras las directivas definen si se va o se queda, el DT Alberto Gamero envió un mensaje de respaldo.



Alberto Gamero, entrenador de Millonario y que ya está clasificado a los cuadrangulares, se refirió a la situación que vive Osorio en el América. Considera que los resultados han sido injustos con la propuesta del entrenador en la cancha.



"Aquí en Colombia solamente miramos los resultados, aquí, a veces, no vemos los partidos y solo preguntamos cómo quedó el equipo. Yo, viendo el partido de ayer, América no tenía por qué haber perdido el partido, a pesar de tener un rival tan bueno como Nacional. Las opciones más claras y la iniciativa de ganar el partido la tenía América. Ahí es cuando, uno como técnico, comienza a visualizar y a seguir trabajando, no a tener tranquilidad", dijo Gamero en el programa 'Primer Toque' de Win Sports.

Gamero y su experiencia similar

Gamero recordó que su comienzo en Millonarios también fue traumático, pues en el primer año los resultados no lo acompañaron y hubo muchas críticas.



De hecho, muchas voces pidieron su salida del club embajador al terminar el 2020. Por eso Gamero habla con propiedad sobre estas crisis.



"América tuvo tres o cuatro mano a mano y no pudo definirlos. Nacional, jugando bien también, le llegó y, en el momento en que mejor estaba jugando América, le hace el otro gol. Son circunstancias, un ejemplo es lo que a mí me pasó el año pasado", reflexionó.

'El periodismo me quería sacar': Gamero



Gamero recordó cómo fue su experiencia y cómo recibió el respaldo de las directivas, para luego lograr un subtítulo.



"El año pasado casi el 90% del periodismo me quería sacar de Millonarios. Entonces yo hablaba con el doctor Camacho y el doctor Serpa y ellos me brindaban tranquilidad, porque ellos sabían lo que yo estaba haciendo y para dónde íbamos. A veces pasa eso... Ahora, el semestre pasado, que quedamos eliminados, hicimos 30 puntos, el que clasificó hizo 31, algo estábamos sembrando", expresó.



