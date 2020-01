¿Preocupado? El argumento de Gamero por la derrota contra Pasto

Alberto Gamero sufrió su primer dolor de cabeza en Millonarios. El equipo se estrenó en la Liga 2020 con derrota frente a Pasto. El DT, dijo, sin embargo, que no quedó preocupado, pero sí dolido por el resultado.

Análisis: "Me duele porque perdimos, pero no tengo mucha preocupación porque venimos de jugar hace tres días con Alianza Lima y allí el equipo lo hizo muy bien. Cometimos errores y en los momentos donde mejor estábamos nos hicieron los goles. Valoro el esfuerzo y las ganas de ir a empatar, pero esto es de seguir trabajando.



El VAR: "Esto se está apenas implementando aquí, pero es mucho tiempo, el para el ganador es bueno, para el perdedor, no; el desespero era peor. 10 minutos que se para un partido, nos faltó tiempo. Hicimos el gol muy tarde y faltó tiempo para poder empatar. No es excusa".



Conclusión: "No fue un buen partido, mi conclusión es que hubo errores y los errores se pagan. Hay cosas buenas y otras por mejorar, pero no creo que Pasto nos haya pasado por encima".



Al grupo: Me voy triste porque perdí, pero esto no es lo que hicimos en la pretemporada. En el camerino les dije, espero que solo este partido lo juguemos mal".



Banguero: "Los cambios se pueden hacer en cualquier momento. Con Perlaza allí buscamos más marca sobre Ray Vanegas".



Jorge Segura: "Lo único que tengo entendido es que no se ha podido arreglar la parte económica. Hoy tengo que pensar en lo que tengo, no hay jugadores importantes que puedan venir ahorita, yo no quiero traer por traer, para eso tenemos la cantera que viene de ser campeona".



