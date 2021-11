Alberto Gamero: 'Cometimos errores garrafales’

Muy decepcionado se mostró el técnico de Millonarios, Alberto Gamero, luego de la derrota de su equipo 2-1 contra el América. El DT lamentó los errores que le costaron dos goles que significaron la derrota, cuando parecía que tenían el partido controlado y la victoria en el bolsillo.



Millonarios duró 84 minutos ganándole al equipo de Juan Carlos Osorio como visitante, pero se enredó, no tuvo claridad en el banco y cometió errores graves que le costaron la derrota por 2-1.

Los errores

“Cometimos errores, el fútbol es cometer menos que el contrario; los cometimos, y más en los goles. Fueron errores garrafales, no teníamos esta derrota en el presupuesto. Sabíamos del juego aéreo ofensivo del América, me parece que en el primer gol no era tiro de esquina, pero nos descuidamos en la marca. Y viene el penalti. En el segundo nos equivocamos. América aprovechó”, dijo Gamero al final del partido.



Sin embargo, Gamero considera que el equipo tiene todos los argumentos para seguir en la pelea en el cuadrangular B. “No nos ha pesado nada. Cometimos errores. Estábamos disputando un partido serio contra un gran rival. Vinimos a pelear; con el cinco en el fondo no nos habían llegado, pero vienen las pelotas aéreas y los descuidos. No nos sentimos favoritos, sentimos que podemos pelear este cuadrangular y vamos a lucharlo”.

Los cambios de Gamero

El DT de Millonarios admitió que los cambios no le aportaron al equipo y explicó: “Eran para reforzar las bandas, reforzamos la parte defensiva, Vargas se tocaba el posterior... Metimos un central más, 5 en el fondo; íbamos ganando, pero nos equivocamos y nos costó”.



Gamero reiteró sobre los errores puntuales. “No vamos a catapultar un jugador por esos errores. Mostramos cosas importantes. Nos quedan cinco partidos para pelear”.



Por su parte, Mackalister Silva comentó: “Nos duele perder porque se jugó, se intentó. Ya hay que dejar la derrota acá”.



