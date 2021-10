Alberto Gamero: 'Lo importante es que se sumó ante un gran equipo'

Millonarios no pudo vencer al América este sábado en El Campín. En un partido muy interrumpido, no pasaron del empate sin goles en la fecha 13 de la Liga.



Al final del partido, el técnico Alberto Gamero analizó el trámite del partido, el resultado.

Gamero reconoce la capacidad de América

Balance: "Sabíamos que nos íbamos a encontrar a un América muy físico. Un equipo que tiene su línea de 3 o de 5, y de 4 en la mitad. Planteamos un partido que lo físico de ellos no nos dejó elaborar, pero intentamos abrir bien la cancha y que ellos fueran a los costados y tratar nosotros de tocar, pero nos dimos cuenta que no nos dejaban, fue un partido de mucha falta y pocas opciones de gol para ambos lados. Nadie quería regalar nada. Hicimos un penalti que no concretamos y un gol que tuvo una falta antes. Un resultado justo y nos deja sumando para mejorar en la reclasificación y buscar la clasificación en la Liga".



Trámite: "No fue un partido claro. En Bogotá siempre intentamos hacer posesión, elaborar, hoy no pudimos porque el rival nos trabajó bien. Dos grandes equipos que quieren clasificar, el partido se tornó así, no fue que Millonarios jugara mal, fue de choque y faltas, y ninguno quería regalar nada".



Gamero habló sobre las faltas y el juego interrumpido

Inicio de juego: "Se buscaba pasar líneas de pase, siempre buscamos eso, no dar ventaja ni arriesgar mucho, cuando los equipos nos hacen presión alta hacemos una o dos cortas y la tercera larga. Por momentos lo hicimos. Los muchachos no quedaron desanimados ni golpeados. Lo importante es que se sumó ante un gran equipo. De lado y lado hubo errores".



Arbitraje: "Hubo muchas faltas de lado y lado, nos estamos acostumbrando a la intensidad de juego y de partido, y hoy se cortó mucho por el VAR, faltas. Tenemos que mejorar esa pelotera al final, eso nos quita tiempo de juego. Hubo mucha falta. Hay partidos así".



Qué le faltó: "Faltó elaboración. Hay momentos donde nos da temor de hacer posesión, de tocar, creemos que la vamos a perder. Cuando ensanchamos la cancha perdimos duelos, pero lo hicimos, buscamos pared, ir por dentro. Hay que corregir muchas cosas. La mentalidad de ganar no la vamos a perder".



