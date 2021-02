La pregunta que sacó de casillas a Gamero, tras el empate con Medellín

Alberto Gamero, DT de Millonarios, analizó este jueves el empate sin goles contra Medellín, en la cuarta jornada del fútbol colombiano.

Gamero valoró principalmente que su equipo mejoró en defensa y sacó el arco en ceros en el Atanasio Girardot. Quedó satisfecho con el punto que le sirve a Millonarios para seguir sumando en la tabla. Eso sí, se incomodó cuando le preguntaron por la ausencia de Hárrison Mojica en las convocatorias. "Quiero que sean respetuosos con la nómina que yo hago", le dijo a la prensa.



Balance: "Me voy contento porque enfrentamos un gran equipo. Sólido, que hace posesión de balón. Sabíamos que iba a ser en la mitad de la cancha. La tranquilidad me queda porque fue ante un gran equipo. Bolillo ha hecho un ordenamiento en la parte defensiva. Tuvieron una, la de Reina, nosotros, otra esporádica, pero en funcionamiento fue bonito, se veía que el profe Bolillo también sabía lo de nosotros"



Equilibrio: "Hay que buscar equilibrio y los estamos buscando, veníamos de 3 goles y teníamos que mejorar la parte defensiva, pero no mermamos la intención de buscar al frente, tratamos de elaborar, pero fue un partido cerrado. Defensívamente mejoramos que fue el lunar del partido pasado".



Punto medio: "No tuvimos inconvenientes en ataque, atacamos, pero encontramos un rival bien parado. Perlaza atacó, Román atacó, Pereria estuvo mas posicionado de medio centro y vi la defensa parada en la mitad. Intentamos. Medellín nos cerró espacios y no tuvimos oportunidades claras".



Ausencia de Harrison Mojica: "Está trabajando... Me gusta más que me pregunten cómo entró Ruiz hoy, o cómo estuvo Chicho de '10'. Que me pregunten por los que están. Todos tienen oportunidades. Si está Mojica acá, me preguntan que por qué no traje a Ruiz. Soy respetuoso, pero quiero que sean respetuosos con la nómina que yo hago".



Microcilo Selección: "(Emerson y Moreno). No solo es satisfacción para mí, sino para la institución. Demostraron y el profe les va a dar la oportunidad de mirarlos Los va a evaluar, y eso es gracias a su trabajo y dedicación. Es un orgullo que cuatro jugadores estén en una convocatoria de la Selección".



