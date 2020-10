El plan Gamero: el DT explicó su estrategia en el empate de Millos

Alberto Gamero quedó muy conforme con lo mostrado por Millonarios en su visita a Barranquilla. EL DT admitió que tuvo que improvisar posiciones por sus ausencias, pero que sus movimientos dieron resultado para empatar 1-1 contra junior. Esto fue lo que dijo el entrenador.

Balance: "Satisfacción de que jugamos contra un gran equipo y con múltiples variantes, las estructuras que montamos en diferentes momentos me dejaron tranquilo. En el primer tiempo reconozco que nos defendimos bien, con un par de contras. El desgaste nos llevó a los cambios, con Ayron para buscar un jugador más cerca del área, y con las modificaciones, un 4 en la mitad, Quiñones por Godoy, meto a Montoya, manejamos diferentes estructuras. Es un punto bueno para nosotros, necesitábamos los tres, los queríamos, pero acá no es fácil".



Cambios: "El fútbol es de riesgos, si no arriesgo a lo mejor no empatamos, porque en el primer tiempo defendimos pero nos llegaban y esa era mi intranquilidad. En el segundo tenia que buscar el partido. En el fútbol hay que arriesgar y lo hicimos, terminamos con tres centrales, un lateral izquierdo que es extremo... Terminamos atacando. Los cambios estaban previstos para las eventualidades".



Nómina. "Lo que queremos es darle continuidad, hay que recuperar los jugadores que están en Bogotá y a estos por el desgaste, tratar de no mover tanto, pero me queda que lo que he visto es que estamos trabajando bien, como equipo. Quiñones entró bien,. García igual. Vega jugó en una posición diferente y bien. Vamos partido a partido".

Los jugadores. "Tuvieron inteligencia y ganas. En dos días nos toco elaborar una estructura con jugadores diferentes. Unos entrenamientos a punta de pizarrón. Me da la sensación de que están entendiendo lo que quiero".



