Alberto Gamero, el técnico de Millonarios, se mostró dolido por la eliminación de la Liga tras empatar 0-0 contra Nacional en El Campín. Rechazó que calificaran la campaña de fracaso y defendió el trabajo de sus jugadores.

El entrenador samario, en rueda de prensa, habló de lo sucedido y, si los directivos no deciden que se vaya, comienza a pensar en el segundo semestre.



La reacción a la eliminación. “Uno siempre quiere ir a la final, solamente van dos. Tengo la sensación de que por lo menos en estos dos últimos partidos tuvimos y generamos para ganarlo. El futbol es de goles, es de hacer un gol más que el oponente. En lo que es entrega, en lo que es fútbol, en lo que es trabajo, quede tranquilo, mas no feliz”.

Gamero hizo un balance de la campaña



El balance: “No ir a la final es duro por lo que veníamos haciendo: 48 puntos que de pronto no es que no sirvan, de pronto sirven para un mañana en la reclasificación. Es duro ver un estadio como lo tuvimos hoy y quedar eliminados de la forma como se queda, porque me parece que, respetando lo que hizo Nacional, que es un gran equipo también, tuvimos todas las posibilidades para irnos arribe y no lo hicimos”.



¿Fue un fracaso? “Pienso que con el respeto que se merece el hincha, hoy acá no hablo de fracaso. Fracaso es aquel que no lo intenta: nosotros lo intentamos, hasta hoy, peleando para ir a la final. Quiero que se entienda que todos estamos dolidos por no ir a la final, pero que entienda también que tenemos un equipo casi que el 50 por ciento del fútbol base, que está representando bien a la institución. Acá hubo equipos que ni había un jugador de Millonarios, hoy son de Millonarios y salen a ganar. No creo que haya un equipo que haya superado a Millonarios, de pronto en Barranquilla, por lo que hablamos”.



Falta de eficacia. “Respetando lo que es Atlético Nacional, una institución grande, hoy le jugamos con un equipo que hicimos todo para ganar el partido, ellos también se defendieron bien. A mí me da nostalgia escuchar la palabra fracaso en Millonarios, con 48 puntos en el bolsillo. Queríamos ir a la final: hoy y el domingo pasado jugamos para ir a la final. Creamos 10, 12 opciones de gol, contra Junior 6 o 7, y no la metimos. En el fútbol no es que el que es campeón triunfa y el segundo es fracasado. Me duele la palabra fracaso”.



Cuál será el futuro de Alberto Gamero

¿Sigue en Millonarios? “Hablaré con los directivos para ver cómo podemos reforzarnos. Si la hinchada me dice que es fracaso y que tengo que dar un paso al costado, lo doy. Si los directivos me dicen que dé un paso al costado, lo doy. Les digo a la ficción, a los directivos y a la prensa que me siento feliz con la base que hemos sacado y con los jugadores de experiencia”.



