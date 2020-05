Julio y su fría confesión de su salida de Santa Fe: 'me iban a matar'

Por estos días de quietud en el deporte debido a la pandemia del coronavirus, muchos deportistas han estado realizando videos en vivo con sus colegas o con periodistas trayendo el pasado al presente y contando anécdotas de sus épocas como deportistas profesionales.

Hechos curiosos, historias divertidas y confesiones que después de un largo tiempo salen a relucir, es el material que se consigue de estas entrevistas. Anécdotas que muchos desconocen.



Una de ellas la protagonizó el exaquero de la Selección Colombia, Agustín Julio, quien comentó en una entrevista que su salida en el 2000 de Santa Fe se debió a amenazas contra su vida que había recibido.



“Un día me tocó ir hasta la finca, en el norte, del otro equipo de la ciudad. Allá estaba jugando el Cóndor –el equipo filial de Santa Fe en aquel entonces-. Apenas llegué tuve problemas con los hinchas de Millonarios. Se armó tremenda pelea con la barra brava. A ellos los estaba dirigiendo el ‘Chiqui’ García. Después de eso empezaron llegar panfletos a mi casa, diciendo que me iban a matar. Por eso me fui a jugar con Junior", recordó el exarquero.



Además, Julio aseguró que eso que vivió en esa época le sigue pasando ahora y varios hinchas de Millonarios lo siguen atacando, por lo que él prefiere no entrar en ningún tipo de discusión.



“Me siguen insultado. Pero como no se les puede decir nada, me toca tirarles besitos para que no digan que los estoy humillando...Santa Fe ha sido superior en estos últimos clásicos que Millonarios, eso es lo que cuenta y lo que a uno lo deja satisfecho", añadió.



