Atlético Nacional no brilla, pero aprovecha lo que tiene al frente y gana con lo justo. El partido de este domingo en Rionegro fue una copia del que jugó de local contra Águilas en el Atanasio. Bastó un gol de Dorlan Pabón, esta vez de penalti, para ganar 0-1 y ponerse como líder del cuadrangular A.

Nacional, tal como le ocurrió el miércoles en el Atanasio Girardot, sufrió contra un equipo exigente, que jugó su mejor partido en el cuadrangular A, pero al que se le perdió lo más importante del juego, los goles.

Águilas Doradas había sido el equipo más goleador de la fase todos contra todos. Marcó 36 en ese periodo. Pero desde la atípica derrota 5-3 contra Alianza Petrolera, el equipo que dirige Lucas González no volvió a anotar: terminó el partido con 281 minutos sin celebrar un tanto, Y eso, a estas alturas del torneo, es un pecado mortal. Por eso ya quedó matemáticamente eliminado.



Los de Rionegro crearon las opciones, hicieron figura a Kevin Mier, pero no tuvieron efectividad y Nacional, que sufrió mucho, le sacó provecho a la ventaja que logró en la primera etapa.



El gol de Nacional llegó luego de un anuncio del VAR, que le avisó al central Bismarks Santiago de una mano de Sebastián Rodríguez, cuando disputaba una pelota con Dorlan Pabón. El juez les hizo caso y señaló el punto blanco. Pabón, que es jugador clave en el remate de la campaña de Nacional, no tuvo ninguna piedad: le rompió el arco al portero José Contreras y puso en ventaja a su equipo, en el minuto 30.

Águilas Doradas vs. Nacional

Águilas reclamó por una jugada similar en la otra área, la de Nacional, por una mano de Danovis Banguero, que efectivamente existió, pero antes, también hubo mano de Jhon Fredy Salazar, lo que evitó que los locales tuvieran la opción de igualar el marcador.



El segundo tiempo fue muy accidentado para Nacional. Primero, perdió a Pabón, que terminó viendo el juego sentado en el banco, con una bolsa de hielo en la parte posterior de su muslo izquierdo. Águilas arriesgó: metió a Johan Caballero por un lateral, Mateo Puerta.



El juego fue mano a mano y a Águilas le faltó precisión. Y Nacional pasó trabajos, especialmente, después de la expulsión de Banguero, en el minuto 80, por sugerencia del VAR: elevó mucho su pierna y le pegó a Caballero.



Al final, este Nacional que no brilla, pero que sabe ser utilitario, espera lo que suceda entre Alianza Petrolera y Pasto para ver cómo sigue el cuadrangular. En la próxima fecha deberá ir a Barrancabermeja, el lunes festivo. Por ahora hace la tarea, tiene ocho puntos y está invicto.



