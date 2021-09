Junior endereza su camino y sigue metido entre los ocho

En dos fechas, Junior de Barranquilla acalló las críticas y se metió de lleno en la pelea por la clasificación. El miércoles se puso al día con la Liga ganándole 3-0 al Huila y ahora, el triunfo 1-2 contra Águilas Doradas lo deja con 17 puntos, metido entre los ocho.

Al comienzo, el partido en Rionegro fue complicado. Las faltas fueron el común denominador del primer tiempo: un juego trabado, rocoso, en el que las ideas no fluían en el local, pero en Junior la intención de juego era de buscar el arco.



Águilas Doradas perdió a su referente de ataque, César Arias, por lesión, y eso le quitó peso ofensivo. A eso se sumó el gran trabajo de Fabián Ángel, que empezó a convertirse en una de las figuras del juego.



La única opción de gol del primer tiempo para los locales fue, curiosamente, generada por el Junior, un mal rechazo de Fredy Hinestroza que se estrelló en el travesaño.



Ya en el segundo tiempo, Junior encontró la ventaja: a los 13 minutos, Fabián Sambueza remató y un desvío en un jugador local contribuyó para que el ánimo de los barranquilleros empezará a aumentar.



No pasó mucho para que Junior consiguiera el segundo: a los 16, Luis ‘Cariaco’ González recibió un larguísimo pase de Homer Martínez y pateó al arco. El portero Juan David Valencia alcanzó a atajarla; sin embargo, el balón venía con efecto y terminó metiéndose en su arco.



El remate de Junior no fue tranquilo. Si en el primer tiempo se salvaron de un autogol, en el segundo no: Walmer Pacheco, al intentar rechazar de cabeza, anotó el descuento para Águilas Doradas.



El equipo que dirige Arturo Reyes volverá a su casa en la próxima fecha: el primero de octubre recibirá a Patriotas.



