Grave situación de Águilas Doradas con el covid-19

La pandemia de covid-19 vuelve a afectar el desarrollo de la Liga 2021-I. A los múltiples casos reportados por Independiente Medellín en las últimas semanas y a la denuncia de que Pereira jugó contra el DIM el martes con cinco jugadores positivos para coronavirus, se suma ahora el caso de Águilas Doradas, que podría afectar las dos últimas jornadas del campeonato.

El equipo antioqueño, a través de un comunicado de prensa, anunció que tiene 18 casos positivos, de los cuales, 14 corresponden a jugadores del plantel profesional.



Por esta razón, Águilas Doradas solicitó el aplazamiento del partido de la fecha 18 contra Boyacá Chicó, que debía disputarse este domingo en Rionegro.

Este es el comunicado de Águilas Doradas:



"Nos permitimos informar a la opinión pública que luego del viaje a Barranquilla y tras realizar las pruebas PCR consagradas en el protocolo de bioseguridad ordenado por el Gobierno Nacional, 18 integrantes de la institución resultaron positivos para covid-19: todos los miembros del cuerpo técnico viajero, nuestro galeno y 14 jugadores. Sumado a esto, nuestra institución desde hace varias fechas no puede contar con siete jugadores debido a lesiones, dos de ellos con fracturas graves como reza la certificación oficial de la EPS".



"Debido a que solo fueron inscritos 29 futbolistas, con el agravante de que la categoría Nacional Sub-20 no ha sido habilitada para con ello poder completar al menos la nómina de 11 jugadores, y que los periodos de inscripciones ya se cerraron, hemos elevado la solicitud de la suspensión del juego programado para el próximo domingo 11 de abril a las 3:30 p.m., frente a Boyacá Chicó, en la ciudad de Rionegro, en aras de preservar la integridad de la competencia y remitiéndonos a la jurisprudencia sentada en el juego Nacional vs Tolima de la Liga BetPlay Dimayor 2020".



Cabe recordar que, luego de lo ocurrido en ese partido entre Nacional y Tolima, la Dimayor no permite el aplazamiento de juegos y que los equipos deben actuar si tienen, al menos, siete jugadores disponibies para el partido.



