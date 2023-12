Aguilas Doradas cambiaría de sede, se iría a jugar a Valledupar

Con el cupo asegurado para disputar la Copa Libertadores del 2024, Aguilas Doradas está en busca de un nuevo escenario que le de rentabilidad deportiva y económica para afrontar el torneo.

El equipo orientado por el venezolano César Farías ha estado analizando varias opciones para cambiar de sede y este martes, precisamente, estuvieron en Valledupar.

Para Copa

Las primeras informaciones advierten que esa ciudad será el centro de operaciones del club para el 2024, año en el que disputará no solo el torneo internacional, sino la Liga local.



Los dirigentes del equipo recorrieron el estadio Armando Maestre Pavajeau y luego se reunieron con las autoridades de la ciudad para tomar la decisión.



No es la primera vez que Aguilas piensa en la capital del Cesar para irse a jugar allí, ya lo analizó para el 2023, pero no fue posible.

Junior vs. Águilas Doradas Foto: Vanexa Romero. EL TIEMPO

Valledupar mejoró mucho su infraestructura hotelera y deportiva con la realización de los Juegos Bolivarianos en el 2023, por lo que ese legado le ha servido para que puede tener fútbol profesional.



Por ahora, Aguilas Doradas no ha tomado la decisión, pero lo que se sabe es que las conversaciones van muy adelantadas para el cambio de sede.

Hay rumor de fútbol profesional en Valledupar. La mañana de este martes 26 de diciembre, una comisión del equipo de primera división del fútbol profesional colombiano, Águilas Doradas, estuvo presente en el estadio Armando Maestre Pavajeau. pic.twitter.com/33bgFY40Jg — ZonaDeportiva21 (@zonaDeportiva21) December 26, 2023





