El requisito que tiene que cumplir Águilas sí o sí para jugar Libertadores

El presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, ratificó este miércoles que la Liga Femenina se jugará por seis meses, siendo por primera vez que se implemente, pues antes habían jugado por un lapso de cuatro meses.

El campeonato se disputará del 17 de febrero al 18 de agosto del 2024 y la novedad está en el formato de competencia.

¿En vilo?

Se definió que habrá un torneo de todos contra todos y luego cuadrangulares, por lo que se eliminó la fase de playoffs, sistema con el que se estaba jugando en los últimos años.



Los equipos que jugarán la Liga Femenina son: Cali, Pasto, Nacional, Millonarios, Equidad, Junior, Real Santander, Llaneros, Internacional de Palmira, Cúcuta, Pereira, Medellín, Alianza y América y Santa Fe.



Como se ve en el listado no figura Aguilas Doradas, pero la cuestión es que si no participa en la Liga femenina no podría jugar la Copa Libertadores con el equipo profesional de hombres.



E reglamento señala que un equipo que está clasificado a disputar torneos internacionales debe de disputar el torneo femenino.



El año pasado pasó algo similar, pero en esa ocasión llegaron a un acuerdo gracias a un convenio con Cortuluá Yumbo Industriales Internacional de Palmira.



Deportes