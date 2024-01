Adrián Ramos: la drástica decisión que tomó sobre su futuro

América de Cali y Adrián Ramos seguirán de la mano, al menos, por un año más, según se confirmó desde la capital vallecaucana.

El delantero recapacitó y echó pie atrás la decisión de no continuar vestido con la camiseta roja.

Un año más

Luego de varias reuniones con Marcela Gómez, nueva presidenta del club, Ramos ha decidido continuar con el conjunto americano.



Ramos explicó por qué no se quería quedar y por qué continúa: “Al hincha le puedo decir que me quería ir porque no me gustaban algunas cosas, pero al ver que cambiaron tomé la decisión de seguir en mi casa”.



Yo había decidido irme, pero Marcela me habló y me contó lo que venía y no tuvo que convencerme, sencillamente seguí", agregó el experimentado delantero.

