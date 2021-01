Listo el parte médico oficial sobre la salud de Adrián Ramos

Adrián Ramos, el delantero del América, ya está en su casa en Cali, tras haber sufrido un mareo el sábado anterior, ser internado en una clínica y someterse a exámenes de laboratorio para conocer la razón del evento clínico.

Germán Alberto Ochoa, jefe del Departamento Médico de América de Cali, le confirmó a Futbolred que el delantero está en su casa y "seguirá en observación”.



Ochoa señaló que Ramos tendrá un retorno "gradual y progresivo" a sus trabajos



“Se presentó un evento adverso médico, un síncope vasovagal o desmayo súbito, muy frecuente cuando se cambia de posición de manera súbita o cuando deja de llegar oxígeno al cerebro o al corazón de manera transitoria”, dijo el médico a Blu radio.



Y agregó: "Ocurrió durante la práctica, por lo que se activaron las alarmas, se llevó al hospital e hicimos todas las valoraciones pertinentes de neurología, cardiología y de todos los especialistas en el tema”.



De acuerdo con el galeno, todas las pruebas han salido negativas, por lo que “no hay un evento orgánico que explique lo que pasó. No hay falla cardiaca, no hay evento neurológico, en este tipo de casos a muchos de los pacientes nunca se les encuentra nada y no vuelven a aparecer síntomas en el tiempo”.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces​