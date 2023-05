Desde su regreso de Europa, Adrián Ramos se convirtió en jugador fundamental en el América de Cali. Antes de irse, había sido campeón de Liga en 2008.

Tras su retorno, el equipo ganó dos estrellas más, en 2020 y 2021-I, una con el brasileño nacionalizado costarricense Alexandre Guimaraes y la otra, con el argentino Juan Cruz Real.

Ahora, con el regreso de Guimaraes, Ramos ha perdido espacio en la titular, pero no protagonismo. Ha jugado 13 partidos en la Liga, siete de ellos como inicialista, con dos goles marcados y cuatro asistencias.

Adrián Ramos fue campeón con América en 2008.



La lesión que sufrió Iago Falque en el partido contra Nacional, que lo sacó del resto del campeonato y de las primeras fechas del segundo semestre, le darán, seguramente, mayor continuidad a Ramos en el primer equipo del América.

Los planes de Adrián Ramos para cuando deje el fútbol



A los 37 años, Ramos sabe que el retiro puede estar más cerca de lo previsto. Sin embargo, todavía no ha hecho una evaluación al respecto.



“Uno siempre quiere competir de la mejor forma, soy autocrítico y siempre quiero mejorar. Año tras año voy mirando cómo me siento y mi rendimiento para ver qué decisión tomar. Por ahora, estoy compitiendo de muy buena forma y eso me tiene feliz”, dijo Ramos, en entrevista con el programa Zona Libre de Humo.

Foto: Juan Pablo Rueda, EL TIEMPO



Ramos tiene claro que quiere seguir ligado al fútbol cuando deje la actividad como jugador y ya tiene sus planes para el futuro.



“Me gustaría ser técnico, me estoy preparando, vamos a ver si me entusiasmo para poder seguir”, aseguró el atacante.



Ramos ha jugado 212 partidos de Liga con América desde su debut en 2004. Anotó 75 goles.



