Sorpresa: Adrián Ramos se va del América de Cali; sus razones (video)

Uno de los últimos símbolos del América de Cali, el atacante Adrián Ramos, anunció este viernes que deja el equipo, luego de jugar cuatro años en su más reciente paso por el club.

Tras su regreso desde Europa, donde jugó en Hertha Berlín, Borussia Dortmund y Granada, Ramos fue clave para llevar al equipo al título de Liga en 2020, con Juan Cruz Real como técnico, y se convirtió en uno de los líderes del equipo.

Su intervención, al lado del resto del plantel, evitó que los directivos despidieran al técnico Lucas González, cuando América ocupaba las últimas posiciones, y su aporte ayudó a que el equipo se metiera en los cuadrangulares, aunque terminó eliminado anticipadamente este semestre.

Adrian Ramos sobre la decisión inicial tomada por @AmericadeCali de terminar el vínculo con Lucas Gonzalez y el apoyo del plantel de jugadores pic.twitter.com/QaV5XYkENw — Carlos Arturo Arango (Petiso) 😉 (@ElPetisoArango) August 26, 2023

Así se despidió Adrián Ramos del América de Cali

Ramos dejó un mensaje de despedida en las redes sociales del club. “Para mí fue un sueño hecho realidad poder ser jugador profesional con América de Cali, después de muchos años de lucha, de trabajo, esperando esta oportunidad, y cuando la tuve la disfruté mucho. Siempre recibí mensajes de aliento, de cariño, y me voy muy agradecido con ello”, dijo.



“Sé que vivimos momentos muy felices, momentos donde aprendimos todos juntos, pero lo más importante, me quedo con ese cariño que siempre me transmitió la hinchada”, agregó.



Ramos, de 37 años, dio sus razones para irse del club. “Quiero que América pueda conseguir sus objetivos. Hoy debo de tomar una decisión que no ha sido fácil. La hago por mi tranquilidad, porque quiero disfrutar un poco de mi último, mis últimos años de carrera”, expresó.



“Es un momento en el que hay que darles la oportunidad a nuevas generaciones, ojalá lo puedan conseguir”, insistió el atacante.



En sus tres etapas con América (2004-2006, 2007-2009 y 2020-2023), Ramos disputó 240 partidos y anotó 85 goles, para convertirse en el jugador rojo con más encuentros y el mayor goleador en torneos cortos.



Ganó dos títulos de Liga con América, en 2008-II y 2020, ambos con participación preponderante.



