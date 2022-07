Ante la crisis que parece postrarse sobre la Dimayor que hoy dirige Fernando Jaramillo, por los choques que se cuecen al interior de la entidad y por el escándalo de la no realización de la liga femenina para el segundo semestre, se ha sembrado la duda sobre la continuidad del dirigente.

En los pasillos de la entidad han sonado varios nombres de dirigentes opositores a Jaramillo. Sin embargo, todavía no ha calado ningún nombre con autoridad. Entretanto, el comentarista argentino Adrián Magnoli sorprendió a sus seguidores en Twitter con una idea: postularse para ser presidente de la Dimayor.



'Creo tener la autoridad'

Trofeo Superliga Foto: Dimayor

"116 días faltan para Qatar 🇶🇦 y en caso de que saquen a Jaramillo de la Dimayor me postulo para Presidente , creo tener la capacidad , conocimiento y autoridad para ejercer el cargo , hablo en serio", apuntó Magnoli.



Ante ese deseo expreso, el comentarista argentino no contempló que, de acuerdo con los estatus de la entidad que aspira a dirigir, para llegar a ese cargo debe haber tenido experiencia como directivo de algún club afiliado, cosa que no tiene.



Magnoli, hoy comentarista de una cadena regional, fue entrenador del Pereira en 2009. Desde entonces se dedica a los medios.

El tuit de Adrián Magnoli. Foto: Twitter Adrián Magnoli

