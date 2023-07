Recientemente, en un encuentro de leyendas del fútbol colombiano, se jugó un partido amistoso con algunas de las celebridades que vistieron la camiseta de la selección Colombia que se enfrentaron a varias de las figuras del fútbol cartagenero, en compromiso disputado en el estadio Jaime Morón, de la capital bolivarense.



Óscar Córdoba, Faryd Mondragón, Faustino Asprilla, Víctor Danilo Pacheco, Jorge Bermúdez, Fabián Vargas, Carlos Valdés, Teófilo Gutiérrez, Adolfo ‘el Tren’ Valencia, entre otros, se hicieron presentes y jugador el ‘picaíto’.



Ya, después del cotejo, y entre charlas, se recordó una de las anécdotas que había quedado perdida. Adolfo el ‘Tren’ Valencia, uno de los jugadores más emblemáticos de aquella mítica selección Colombia de los 90 y también histórico en Santa Fe, decidió contar detalles desconocidos de lo que sucedió y que tuvo como protagonista a otro legendario, Carlos ‘el Pibe’ Valderrama, quien por compromisos no estuvo presente en ese partido entre amigos.

El video que fue grabado por el también exjugador y empresario Fabián Vargas se puede escuchar a Valencia mencionando, “nos dieron 10 botellas de Chivas y ‘el Pibe’, perdido. Ponen un trap y ‘el Pibe’ dice…”.



Carlos Valderrama fue gloria de Colombia y del Atlético Junior. Foto: Archivo particular

Y ahí quedó cortada la grabación, por lo que la historia quedó inconclusa, pero igual, se alcanza a escuchar la risa de varios exjugadores que se encontraban en ese lugar.

Lo curioso de la anécdota, lo particular, es que ‘el Pibe’ Valderrama nunca fue blanco de reparos por ese tipo de comportamientos, más bien siempre ha demostrado ser ejemplo de disciplina tanto adentro como afuera de los campos de juego. Pero siempre hay una primera vez, como dice el dicho. Al parecer, Valencia se refirió a una antigua celebración en la Valderrama se habría pasado.



Vargas no publicó el resto de la historia, y la buena imagen del ‘Pibe’ Valderrama tampoco quedó expuesta.



