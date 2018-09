DT de Once Caldas acusa al arquero de Rionegro de insultos racistas

El portero uruguayo de Rionegro Águilas, Lucero Álvarez, se vio envuelto en una polémica en el partido contra Once Caldas, este lunes en el cierre de la fecha 9. Al final del juego tuvo un enfrentamiento verbal con el técnico Hubert Bodhert. Según el entrenador del equipo de Manizales, en declaraciones a medios, el portero tuvo insultos racistas hacia el jugador Johan Carbonero.

“Lucero cogió a Carbonero de "negro...", a insultármelo. Le dije que tiene que respetar. Nosotros no somos indígenas. No puede venir un extranjero a maltratarnos. Somos orgullosos de ser negros. No puede venir un jugador grande a maltratar a uno de 20 años. Le exigí respeto. El árbitro estaba presente", dijo el entrenador del Once Caldas.



En declaraciones al programa El Alargue, de Caracol Radio, el portero Lucero admitió que respondió a un insulto del entrenador del Caldas, pero negó haber tenido insultos racistas. "Me expulsaron y le dije al juez que me expulsó bien porque vino a insultarme el técnico del Caldas y yo respondí, no debí hacerlo. Pero dijeron que hice alusión al racismo, y nada que ver", dijo el portero. "Llevo 4 años y medio acá y no he tenido problemas por eso y ahora tampoco", agregó.



Lucero Álvarez fue expulsado al final del compromiso por este altercado con el entrenador del Once Caldas. Rionegro ganó el partido 1-0 en el cierre de la fecha 9 de la Liga.

