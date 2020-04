Así fue el arreglo al que se llegó en el Cali en el tema salarial

La situación de los equipos del fútbol colombiano sigue siendo caótica en materia financiera y ha empeorado por la epidemia del coronavirus, que obligó a la suspensión de los campeonatos en los que intervienen.

Luego que varios de ellos iniciaran contactos para reajustar lo que devengan sus planteles, Deportivo Cali llegó este miércoles a un acuerdo con sus empleados, cuerpo técnico y jugadores para una reducción proporcional de salarios mientras dure la emergencia sanitaria en el país.



En diálogo con Futbolred, Marco Caicedo, presidente de la institución, afirmó que todos quedaron satisfechos con el acuerdo, aunque por un pacto de confidencialidad y respeto al personal, no darán a conocer el porcentaje del reajuste. La representación de los futbolistas se hizo a través de los capitanes: Juan Camilo Angulo, David González, Hernán Menosse y Darwin Andrade.



En cuanto a la forma en que lograron el acuerdo, dijo: “Estamos muy contentos, tuvimos varios días hablando con ellos, hoy logramos tener un acuerdo verbal y ya plasmarlo en un documento jurídico en un otrosí. La comunicación ha sido con los capitanes, hemos venido sosteniendo varias reuniones, ellos a su vez han ido comunicando la evolución de las negociaciones al resto del grupo”.



Sobre lo que querían lograr, señaló que “Ellos (los capitanes) saben nuestro objetivo, acá he tenido una gran relación con todos ellos y el grupo, siempre he propendido por el bienestar del plantel, les he dicho que estoy para cuidarlos como mis hijos dentro del marco de la responsabilidad social empresarial, organizar el bienestar social de los empleados, siempre les he extendido la mano cuando he podido y en esta situación les pedí ayuda, no por capricho, sino por necesidad, extendiendo hasta el máximo lo que es la capacidad del Deportivo Cali para cumplirles a ellos y ese ha sido el marco de acuerdo”.



Caicedo agregó que “empezamos los diálogos hace unos cinco días de forma virtual. Esto nos afecta no solo a los jugadores, a los clubes, al periodismo deportivo, es una cadena de valor donde miles de familia se ven impactadas, es una industria que reúne muchas personas. He propendido que le llegue el mensaje al Gobierno de que esto no es de un puñado de jugadores, directivos o de dueños de equipos, esto es una cadena de miles de personas que se ven afectados, que es parte de la vida nacional, he intentado hablar donde puedo para hacerles eco de alguna manera de que nos den algún tipo de salvavidas y aspiramos que miren hacia este lado y nos ayuden a salir de esta crisis”.



Acerca del eco que ha tenido la propuesta del ente rector del balompié en el presidente Iván Duque, sostuvo que “la Dimayor envió un comunicado, el Gobierno respondió que tiene unos créditos Bancoldex, el acceso a la posibilidad a esos créditos, que son de segundo banco, unos créditos blandos a una posibilidad, pero no nos han dado los mecanismos específicos para acceder a ellos. El ministro del Deporte nos ha dado la espalda total, lo escuché ayer en su alocución y nosotros no existimos para el Ministerio de Deporte, hasta el momento nos tienen ignorados, no hay nada por el momento y nos han dado la espalda”.



Aunque no hay certeza de la fecha en que podría regresar el fútbol en Colombia, el presidente del Cali acotó que “el Gobierno ha tomado buenas determinaciones para intentar bajar la curva, tengo entendido que el planteamiento es ir reanudando de manera paulatina las actividades económicas, especialmente sectores estratégicos para poder mitigarlo y minimizar el impacto económico enorme que eso puede tener sobre la población y la sociedad. El fútbol, a pesar de que no es fundamental para la población en términos estratégicos, para la nación sí es una actividad importante con un impacto social y creemos que es parte de la vida nacional; aspiramos también poder reintegrarnos a las actividades en algún momento y que todo tienda a normalizarse, el impacto va a ser grande de todas formas, la cadena valor es un enlace de los patrocinios y las marcas y un impacto económico que va a incidir sobre una recesión mundial, seguramente los recursos van a ser menores y eso va a impactar toda la inversión del fútbol también”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali