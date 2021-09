Futbolistas colombianos enviaron carta al Ministerio del Trabajo

La Acolfutpro envió una carta al Ministerio de Trabajo, en cabeza de Ángel Custodio Cabrera, con el fin de que se garantice el derecho a la negociación entre ellos, la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol, en el tema de mejoras laborales.

La entidad envió a la Dimayor y a la Federación las peticiones el 11 de septiembre del 2019, pero se han negado a negociar, aducen que ellos no son empleadoras y que el tema debe tratarse con los clubes.



Dentro de las peticiones está que el torneo termine antes del 10 de diciembre, que los períodos de descanso en la mitad del año sean de 15 días.



De igual manera, quieren que se hable del estatuto del jugador, que se apliquen las disposiciones obligatorias de la Fifa en Colombia y que se aumente el porcentaje de transferencias a favor del jugador.



Que el código de disciplina se concrete con Acolfutpro, para que las sanciones se ajusten a la Constitución política de país, entre otros temas.



“Adjunto remitimos la petición de 1.031 futbolistas profesionales afiliados y afiliadas a nuestra asociación, para insistir en la negociación colectiva de Acolfutpro con la Federación Colombiana de Fútbol, (FCF) y la División Mayor del Futbol colombiano, (DIMAYOR), la misma que viene siendo desconocida por las organizaciones de empleadores antes mencionadas”, dice la carta enviada al Ministerio.



Y se agrega: “La petición fue aprobada en asamblea general realizada en cada una de las sedes de los clubes, mediante la cual ratifican el pliego presentado el 11 de septiembre de 2019 y confirman el respaldo a los negociadores designados en la misma formulación. Reiteramos nuestra indeclinable vocación de diálogo y exhortamos al Ministerio del Trabajo a conminar a los representantes legales de la FCF y la Dimayor a respetar el derecho fundamental de la negociación colectiva y estarse a los convenios internacionales del trabajo 87, 98 y 154 de la OIT, ratificados por Colombia, y al sistema interamericano de derechos humanos, en especial la opinión consultiva del pasado 21 de mayo que versa sobre la libertad sindical”.



Acolfutpro advierte que el Ministerio incurre en omisión al no obligar a FCF y Dimayor a sentarse a negocias con los futbolistas.



Deportes