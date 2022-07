Las quejas sobre el formato de la Liga colombiana y la falta de tiempo para descansar y entrenar van en ascenso. Tras el primer reclamo, hecho por Hernán Torres, el técnico del Tolima, otros entrenadores también han alzado su voz al respecto.

"Gracias a la rotación hemos aguantado, sino lo hubieramos hecho estaríamos reventados. En mis 40 años de fútbol nunca había visto algo así, es que no hemos tenido un solo día de descanso", dijo Torres.

El sábado, Hernán Darío Herrera, técnico de Nacional, también se quejó al respecto: "Después del título no hemos trabajado, nos tocó jugar contra Cortuluá, Junior y Millonarios. Tendremos una semana para trabajar, ordenarnos y esperar salir adelante. A Nacional no se le puede olvidar jugar. Hay que recuperar el equipo en lo anímico y futbolístico, tenemos dificultades con varios jugadores. Hay que juntar el grupo".



Alberto Gamero, técnico de Millonarios, también respaldó a sus colegas: "Tengo que estar con Hernán Torres: tener jugadores sin descanso, eso no le hace ien al fútbol, Creo que Nacional le dio cuatro días a su equipo. No puedo decir que estamos cansados, tuvimos una semana de recuperación, pero teníamos que comenzar rápido, acá hay equipos que no descansaron, terminaron Libertadores y de inmediato salen a jugar la Liga. Acá mucha gente lo que dice es que los futbolistas ganan mucha plata, que tienen que prepararse. El futbolista es un ser humano, y el ser humano también se cansa. Lo de Tolima es lamentable, igualmente lo de Nacional", expresó.

Facebook Twitter Linkedin

Luis Carlos Ruiz celebra su gol Foto: Dimayor

Ya hay una queja ante el Ministerio del Trabajo



El tema ya va pasando a los hechos: la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), presentó una queja al Ministerio del Trabajo porque Tolima no ha otorgado el día de descanso semanal legal que ordena el Código Sustantivo del Trabajo.



Cabe recordar que Tolima y Nacional jugaron la final de la Liga el 26 de junio. El equipo de Ibagué tuvo que enfrentar inmediatamente la serie de octavos de final de la Copa Libertadores contra Flamengo, de Brasil, en la que quedó eliminado, y de allí comenzó, cuatro días después, su participación en el nuevo campeonato.



“Con el actual sistema de campeonato, los jugadores no tienen un día de descanso a la semana, como lo ordena el Código Sustantivo del Trabajo”, le dijo a EL TIEMPO Carlos González Puche, director ejecutivo de Acolfutpro. “Nosotros ya metimos una queja al Ministerio del Trabajo sobre el tema específicamente de Tolima, que no ha tenido descanso”, agregó.



“En el actual formato, los jugadores no tienen ni un día de descanso, se está incumpliendo la ley laboral colombiana”, agregó González Puche.



DEPORTES

Más noticias de Deportes